Sánchez ante el Congreso del PSE: "La derecha tradicional está copiando y pegando a la extrema derecha"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado su intervención de este sábado en el acto de clausura del Congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PES) desde Ámsterdam acusando a la derecha tradicional de "rendirse" ante la extrema derecha.

En un discurso íntegro en inglés, el también líder de la Internacional Socialista ha asegurado que los partidos conservadores han "copiado y pegado" las "mentiras" y "mensajes" de las formaciones radicales porque consideran que es su "única opción para sobrevivir".

"España no es una excepción. La derecha tradicional ha comprado el paquete completo a la extrema derecha porque tienen miedo de perder votos. Niegan el cambio climático, atacan el derecho al aborto, las políticas de memoria o la violencia de género. Al atacar nuestra libertad, cercenan las bases de la democracia. Ante esta situación, hay que ser claros y decir que no daremos ni un paso atrás", ha asegurado.

Elegimos una Europa abierta y próspera, no una cerrada y empobrecida.



Elegimos avanzar con valentía, no rendirnos al miedo.



Elegimos un futuro brillante sobre los fantasmas de un pasado oscuro.



Elegimos y lo hacemos.



¡Vamos a por ello!#MásEuropa 🌹🇪🇺 pic.twitter.com/HR7pHZE2Gh — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 18, 2025

Sánchez, que ha estado acompañado por una amplia representación de la cúpula del PSOE, encabezada por la secretaria de Organización, Rebeca Torró; la secretaria adjunta a Organización y de Coordinación Territorial, Anabel Mateos, el secretario de Acción Democrática, Borja Cabezón, y la secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo, Hana Jalloul, ha proseguido su intervención poniendo en valor algunas de las medidas de su Ejecutivo en los últimos años y que "han demostrado la vigencia del modelo socialdemócrata".

"Uno por uno, hemos desmantelado todos los mantras que la derecha impuso durante la crisis económica de la pasada década. Dijeron que no podemos compaginar los salarios dignos con el crecimiento económico; dijeron que no podíamos crecer y proteger el planeta al mismo tiempo. Estaban equivocados, por supuesto que hemos podido", ha añadido.

Además, Sánchez ha pedido a los líderes de izquierdas que no se dejen "vencer por las presiones" ni "renuncien a sus principios" a cambio de "ganancias en el corto plazo".

Ni un paso atrás

El líder del PSOE ha dedicado parte del discurso a alertar del devenir de la derecha y de cómo partidos como el PP "ponen en peligro el consenso construido durante décadas en torno al proyecto europeo".

A qué se refieren los medios internacionales con “el modelo español”.@sanchezcastejon te lo cuenta aunque prefiere llamarlo el modelo de la socialdemocracia.#Adelan7e pic.twitter.com/UP9OwCtV1S — PSOE (@PSOE) October 18, 2025

"No vamos a dar ni un solo paso atrás", ha dicho, porque "la derecha tradicional ha comprado todas las ideas de la extrema derecha, porque tiene miedo de quedar a la sombra", y ha parafraseado a Kennedy al alertar de que "quienes buscan el poder cabalgando sobre el lomo de un tigre, acaban en sus fauces”.

Pero también ha asegurado que "mucha de nuestra gente también tiene miedo" de sufrir el acoso de la extrema derecha por "los ejércitos de trols que tiene en las redes sociales".

Además, ha abordado la guerra de Gaza y Ucrania afirmando que "todas las vidas valen lo mismo, en Ucrania, en Gaza y en cualquier otro lugar del planeta".

De este modo, ha defendido que Europa debe mantener una posición tan firme frente a Israel como la que llevó a imponer sanciones internacionales contra el régimen de Putin por la invasión de Ucrania.

"Para ser creíbles", ha dicho al respecto, "los socialistas tenemos que ser coherentes y fieles a nuestros principios. No podemos renunciar a nuestras convicciones por conveniencia política".