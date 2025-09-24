Sánchez anuncia el envío de un buque militar en apoyo de la flotilla que va a Gaza
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en Nueva York el envío a partir de mañana jueves de un buque militar en apoyo a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda a la franja de Gaza, tras los ataques sufridos por varios de sus componentes.
Se trata del BAM (buque de acción marítima) 'Furor', un patrullero oceánico que zarpará desde Cartagena (España) y que acudirá en auxilio de la flotilla en caso necesario.
