Sánchez anuncia el envío de un buque militar en apoyo de la flotilla que va a Gaza

  • Se trata del BAM (buque de acción marítima) 'Furor', un patrullero oceánico que zarpará desde Cartagena (España)
  • El buque acudirá en auxilio de la flotilla en caso necesario
El presidente Pedro Sánchez en una rueda de prensa en Nueva York

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en Nueva York el envío a partir de mañana jueves de un buque militar en apoyo a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda a la franja de Gaza, tras los ataques sufridos por varios de sus componentes. 

Se trata del BAM (buque de acción marítima) 'Furor', un patrullero oceánico que zarpará desde Cartagena (España) y que acudirá en auxilio de la flotilla en caso necesario.

La flotilla con destino a Gaza denuncia "al menos 13 explosiones" y cortes de comunicación en su travesía

(Noticia en ampliación)

