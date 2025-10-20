MINUTO A MINUTO
Sánchez propone a la UE acabar definitivamente con el cambio horario
10:54 h
Una jueza de Madrid investiga si el exdirigente socialista Santos Cerdán incurrió en falso testimonio en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado, ante los indicios de que hay una "desviación clara" entre lo que declaró y "la realidad material" de los hechos.
La titular del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid sospecha que Cerdán "habría faltado sustancialmente a la verdad" en aquella comparecencia del 30 de abril de 2024, un año antes de que renunciase a su escaño en el Congreso tras verse salpicado en una trama de presunto reparto de mordidas por adjudicaciones de obra pública que le mantiene en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE este lunes, la magistrada admite a trámite una querella por falso testimonio de la organización Hazte Oír contra el ex secretario de Organización del PSOE "para corroborar que esos mínimos indicios" concurren o "que, por el contrario, que procede el sobreseimiento de las actuaciones".
También se dirige al Congreso para que informe formalmente de si Santos Cerdán renunció a su escaño, como es habitual.
Según explica en su auto, esa supuesta "desviación" entre lo que contó en la comisión y la "realidad material" de lo que se le preguntó "resultaría patente y manifiesta a la vista del contenido del informe" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que derivó en su imputación judicial.
10:53 h
La Universidad de Granada ha informado este lunes de que no autoriza la celebración, el próximo miércoles en su Facultad de Derecho, del acto anunciado redes sociales bajo el lema 'España combativa' y promovido por Vito Quiles, trabajador de EDATV y colaborador de Se Acabó La Fiesta (SALF).
En un comunicado, la institución académica ha precisado que no consta ninguna solicitud cursada por la vía oficial prevista en su normativa interna para la utilización de espacios universitarios. "En consecuencia, dicho acto no está autorizado".
La Universidad de Granada ha subrayado que tiene el deber de "garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica", principios que, a su juicio, estarían "comprometidos" por el desarrollo de esta actividad, "tal y como se pudo observar la pasada semana en la Universidad Autónoma de Barcelona", en alusión a los incidentes registrados allí el pasado 16 de octubre por este motivo.
Ha concluido señalando que la universidad es "un espacio de convivencia, respeto y diálogo, donde la libertad de expresión se ejerce dentro del marco legal y académico que nos define como institución pública de educación superior".
10:33 h
Más de un tercio de los alquileres en España, el 37%, superan los 1.500 euros mensuales, convirtiéndose en el segmento más numeroso del mercado, y las Islas Baleares presentan la mayor cantidad de inmuebles por encima de ese precio, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Pisos.com.
Le sigue la franja intermedia de entre 700 y 1.000 euros mensuales, que representa el 27% del total, mientras que el 24% de los inmuebles se sitúa entre los 1.000 y 1.500 euros, según ha indicado este lunes en un comunicado.
En el extremo más asequible, solo el 12% de las viviendas en alquiler tiene un precio inferior a los 700 euros al mes, lo que según el portal evidencia la escasez de oferta en el segmento más económico del mercado.
Por comunidades autónomas, Islas Baleares encabeza el ranking de precios más elevados, con un 86% de inmuebles por encima de los 1.500 euros mensuales debido a la presión turística y la demanda de alquileres vacacionales. De hecho, en Baleares no existe prácticamente oferta por debajo de los 700 euros (0%) y apenas un 2% se sitúa entre 700 y 1.000 euros.
En la Comunidad de Madrid, por su parte, el 62% de los alquileres supera los 1.500 euros mensuales y no existe ninguna vivienda por debajo de los 700 euros, mientras que solo el 7% se encuentra en la franja de 700 a 1.000 euros.
En Cataluña, el 68% de los inmuebles cuesta más de 1.500 euros al mes, con apenas un 3% por debajo de los 700 euros y un 8% entre 700 y 1.000 euros.
09:14 h
El PP liderado por Juanma Moreno lograría el 40,7% de los votos, que le otorgarían entre 54 y 56 diputados en el Parlamento, con lo que, en el peor de los casos, perdería la mayoría absoluta que ostenta en Andalucía, según una encuesta de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), coincidente en parte en el tiempo con la crisis de los cribados de cáncer de mama que le costó la dimisión a la consejera de Salud.
El Barómetro de septiembre de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), que recoge una encuesta de estimación de voto realizada entre los días 15 de septiembre al 1 de octubre de 2025 -coincidiendo en parte con estallido de la crisis sanitaria- señala que el PP superaría en 17 puntos al PSOE, que bajaría casi un punto situándose en el 23,3% y sumaría entre 26 y 29 parlamentarios, entre uno y cuatro menos que en las últimas elecciones autonómicas.
La encuesta, realizada entre 3.600 entrevistas, señala que de celebrarse ahora los comicios andaluces, Vox seguiría siendo la tercera fuerza y lograría el 15,9% –entre 16 y 18 diputados–, Por Andalucía, un 8%, –entre 6 y 8 diputados– y Adelante lograría un 6,4% de los votos, lo que le daría entre dos y tres diputados.
09:12 h
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones va a plantear una nueva propuesta que pasa por congelar en 2026 los tres primeros tramos de cotización de los autónomos, los que van desde los 670 euros a los 1.166,7 euros de rendimientos mensuales, frente a las subidas planteadas inicialmente.
Según adelanta la ministra de Inclusión, Elma Saiz, en "El País", esto propuesta supondrá mantener las mismas cuotas el próximo año para estos tres tramos frente a la propuesta anterior que implicaba subidas y que suscitó críticas entre los autónomos con los que se vuelve a reunir este lunes.
Saiz subraya la importancia de elevar la protección social de los autónomos pero se muestra "absolutamente sensible con la parte más baja de las tablas, con los trabajadores más vulnerables, de menores ingresos"
.El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puso la semana pasada sobre la mesa una propuesta de cuotas para los trabajadores autónomos de cara a 2026, que supone elevar en 17 euros la más baja, hasta los 217,37 euros mensuales, y subir la más alta en 206 euros, hasta los 796,24 euros.
En los otros dos tramos más bajos de la tabla los incrementos de cuotas mensuales eran de 14,85 euros para el segundo, al pasar de 220 euros a 234,85 euros, y de 11,24 euros en el tercero que subía de 260 euros a 271,24 euros.
Con la nueva propuesta que este lunes el Gobierno llevará previsiblemente a la mesa estas tres cuotas se mantendrían iguales el próximo año.
09:10 h
El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una gran promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas, como prohibir la entrada con comida y bebida u obligar a pagar un extra para poder entrar y salir del recinto.
El ministerio de Pablo Bustinduy explica que, de constarse esas prácticas, supondrían infracciones del artículo 47 de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y podrían acarrear multas de entre 100.001 euros y un millón de euros.
Se trata de una empresa que organiza estos festivales en diferentes comunidades autónomas, por lo que justifica la intervención desde el Ministerio de Consumo, argumenta este departamento.Las posibles prácticas abusivas de esta promotora serían, además de prohibir el acceso al recinto del festival con comida y bebida del exterior o que se pueda salir y entrar libremente, la de establecer como obligatorio un sistema de pago a través de pulseras para hacer pagos dentro del recinto pero sin admitir la devolución del reembolso de la cantidad sobrante e imponiendo gastos de gestión.
Tras la apertura de este expediente sancionador, se abre ahora un periodo máximo de nueve meses para su instrucción y para su resolución por los órganos competentes del ministerio, que recuerda que la apertura del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.
08:21 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España propondrá este lunes a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa.
Sánchez ha avanzado esta decisión en las redes sociales en la semana en la que, como viendo siendo práctica habitual, habrá que cambiar en la Unión Europea al horario de invierno.
Para el jefe del Ejecutivo, este cambio horario ya no tiene sentido, de forma mayoritaria los ciudadanos reclaman que no se haga, y la ciencia dice que ya no supone un ahorro energético y trastoca los ritmos biológicos.
Fuentes de Moncloa indican que "no tiene sentido seguir cambiando el reloj dos veces al año" y que la medida "no aporta ahorro energético y sí provoca molestias y efectos negativos en la salud". Además, señalan las mismas voces, "la ciencia no confirma: no hay ahorro real de energía" y "dos de cada tres españoles están a favor".
La Comisión y el Parlamento Europeo ya lo apoyaron hace años, apuntan desde Moncloa, "falta que el Consejo dé el paso".