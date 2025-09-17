Sánchez reclama al PP que "escuche" a la ONU y a los españoles sobre Gaza y Feijóo le acusa de "usar las muertes"

El genocidio de Gaza ha protagonizado principalmente el duelo de este miércoles en el Congreso entre el presidente del Gobierno y el líder del PP. Pedro Sánchez le ha pedido al jefe de la oposición que "escuche" a la ONU y los españoles, mientras que Alberto Núñez Feijóo le ha acusado de "usar las muertes" en Palestina.

Después de que Feijóo le acusara de instalar a España en la "inestabilidad populista", el presidente le ha recordado que la comisión de investigación de la ONU tacha de "genocidio" lo que está pasando en Gaza y que, según un estudio del Real Instituto Elcano, el 82% de los españoles también lo considera, incluidos muchos votantes del PP.

"Deje de insultar y argumente", ha defendido Sánchez que, ante esa crítica de inestabilidad, ha recordado que el suyo es el tercer Gobierno más longevo dentro de la Unión Europea y que el PP ha cambiado tres veces de líder desde que es presidente. Asimismo, ha puesto sobre la mesa que ha aprobado más medidas legislativas que comunidades con mayoría absoluta como Madrid, Castilla y León y Galicia.

"Ustedes insultan, nosotros decidimos gobernar con eficacia", ha añadido, a la vez que ha valorado que se ha aumentado la previsión de crecimiento este año hasta el 2,7%.

Feijóo le ha reprochado que es el Gobierno más inestable desde 1978, para luego en el tramo final de su intervención centrarse en Palestina, sin mencionar la palabra genocidio. "La masacre de civiles debe parar en Gaza y los civiles palestinos no son terroristas. Es el Gobierno de Israel quien está bombardeando, no es el pueblo de Israel, al que usted ha condenado. Hamás es una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de de Palestina. A usted le ha felicitado dos veces", ha señalado.

Para recriminarle a continuación a Sánchez: "Ahórrese las lecciones de humanidad. También sufría por el pueblo saharaui y cambió en una tarde. Le conocemos. Para seguir en el poder pactaría con Netanayahu. Respete la ley, no le voy a consentir que use las muertes".

"Máxima voluntad" para cumplir los acuerdos con Junts

El otro gran cara a cara en la sesión de control ha sido el de Sánchez con la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, después de la que semana pasada el grupo posconvergente tumbara el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una de las medidas estrella de la coalición.

A pesar de estas discrepancias, el jefe del Ejecutivo ha asegurado ante la pregunta de la dirigente independentista: "Estamos cumpliendo. Nos queda trabajo por hacer, pero lo estamos haciendo"". En este sentido, ha reiterado su "máxima voluntad" por cumplir los pactos de investidura.

"No vale el bla, bla, bla, señor Sánchez, lo que queremos son hechos", ha incidido la portavoz de Junts. Estas palabras se producen también una semana antes de que el Congreso vote la propuesta conjunta del PSOE y de los posconvergentes de traspasar las competencias de migración a la Generalitat.