Javier Bardem: "Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza"

09:56 h

El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha celebrado que el pueblo de Madrid haya dado "un grito al mundo" ante el "genocidio" que se está produciendo en Gaza, y miles de personas se movilizaran durante la celebración de la última etapa de la Vuelta ciclista, que tuvo que ser suspendida.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, López ha celebrado que España sea "conocida y reconocida por rechazar y combatir ese genocidio", y se ha mostrado orgulloso de formar parte de un Gobierno, encabezado por su presidente, Pedro Sánchez, "que hace que el mundo se mueva".

El secretario general del PSOE de Madrid ha ensalzado que el pueblo de Madrid ha demostrado que "no es de agachar la cabeza ni mirar para otro lado", y dio "un grito al mundo por la paz" este domingo en las distintas manifestaciones propalestinas en protesta por la ofensiva israelí en Gaza que obligaron a suspender la Vuelta, y se saldaron con dos detenidos y 22 policías heridos con contusiones.

En esta línea, ha subrayado que "cuanto más seamos, más será la presión" contra lo que está ocurriendo en Gaza, que es "insoportable", por lo que ha alabado que el Gobierno de España se esté poniendo a la cabeza en inversión y cooperación en Palestina y haga "que el mundo se mueva".