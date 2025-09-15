MINUTO A MINUTO
Javier Bardem: "Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza"
Sigue la última hora del lunes:
09:56 h
El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha celebrado que el pueblo de Madrid haya dado "un grito al mundo" ante el "genocidio" que se está produciendo en Gaza, y miles de personas se movilizaran durante la celebración de la última etapa de la Vuelta ciclista, que tuvo que ser suspendida.
En un desayuno informativo organizado por Europa Press, López ha celebrado que España sea "conocida y reconocida por rechazar y combatir ese genocidio", y se ha mostrado orgulloso de formar parte de un Gobierno, encabezado por su presidente, Pedro Sánchez, "que hace que el mundo se mueva".
El secretario general del PSOE de Madrid ha ensalzado que el pueblo de Madrid ha demostrado que "no es de agachar la cabeza ni mirar para otro lado", y dio "un grito al mundo por la paz" este domingo en las distintas manifestaciones propalestinas en protesta por la ofensiva israelí en Gaza que obligaron a suspender la Vuelta, y se saldaron con dos detenidos y 22 policías heridos con contusiones.
En esta línea, ha subrayado que "cuanto más seamos, más será la presión" contra lo que está ocurriendo en Gaza, que es "insoportable", por lo que ha alabado que el Gobierno de España se esté poniendo a la cabeza en inversión y cooperación en Palestina y haga "que el mundo se mueva".
09:54 h
El Gobierno de España ha trasladado al secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, su voluntad de reforzar los vínculos con el mercado estadounidense y también le ha recordado la importancia de las relaciones comerciales entre su país y la Unión Europea (UE).
Los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se han reunido este lunes con Bessent y con el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, para abordar cuestiones de interés comercial bilateral.
En la reunión, el Gobierno de España ha recordado que la relación entre EE. UU. y la UE es "la mayor del mundo" y que representa "el 30 % del comercio de bienes y servicios a nivel global", indican fuentes gubernamentales.
Durante el encuentro, ha insistido en "la voluntad de reforzar los vínculos existentes con el mercado de EE. UU., en el que destaca la fuerte competitividad de las empresas españolas" y "a las que el Gobierno continuará acompañando en el contexto arancelario". Además, las mismas fuentes añaden que el Gobierno español ha reafirmado su compromiso con los principios de la cooperación y el diálogo con los países aliados como EEUU.
09:48 h
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado la "imagen" que dio este domingo la sociedad española de compromiso con la paz en las protestas en contra del genocidio de Israel en Gaza por las calles de Madrid en el final de la Vuelta Ciclista, al tiempo que ha felicitado a los cuerpos policiales por su actuación proporcionada en un día "complicado".
"Yo vi ayer una imagen realmente de una sociedad comprometida con la paz en el mundo y vi la imagen de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado absolutamente profesionales que son la envidia de cualquier Estado democrático", ha enfatizado el ministro en declaraciones a los periodistas antes de asistir a un desayuno informativo en un hotel de la capital del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
Preguntado por los altercados violentos y el final anticipado de la etapa final de la prueba ciclista por las protestas, Marlaska ha dejado claro que las manifestaciones fueron protagonizadas por una mayoría "pacífica" de personas que ejercieron su derecho y, por tanto, las fuerzas de seguridad garantizaron el derecho a manifestarse de esa "inmensa mayoría" y de la seguridad de los ciclistas.
En este sentido, ha opinado que el dispositivo policial desplegado para el final de la Vuelta, con 1.100 policías nacionales y 400 guardias civiles, fue "absolutamente suficiente", si bien ha calificado el día de ayer como una jornada "complicada" para los agentes.
09:43 h
El líder del PP, Alberto Ñúñez Feijóo, ha culpado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de alentar los disturbios en la vuelta ciclista a España para tapar los casos de corrupción por los que está "acorralado".
"Un presidente del Gobierno no puede alentar los disturbios en su país, por muy acorralado que esté por la corrupción y por muchas ganas que tenga por taparla", ha apuntado el presidente popular a su llegada a un desayuno informativo de Nueva Economía Forum en el que ha culpado a Sánchez de usar la marca España para tapar los "problemas de corrupción del Gobierno".
Después de culpar el domingo al Gobierno de Sánchez de haber "permitido e inducido" las protestas contra Israel y a favor de Palestina, Feijóo ha elevado este lunes el tono de su discurso y ha dicho que Sánchez "no tiene límites" y "le da igual" la vida de los policías, la integridad de los corredores y del público.
Con lo sucedido ayer, ha añadido, España ha hecho "el ridículo internacional televisado en directo". Feijóo ha clamado que la libertad de expresión y las manifestaciones son legítimas pero no se puede confundir esto con "un boicot a la vuelta que pone en riesgo la vida de las personas".
08:18 h
El español Javier Bardem, nominado al Emmy a mejor actor de reparto por la antología 'Monsters: la historia de Lyle y Erik Menendez', hizo un llamado al apoyo del pueblo palestino y a condenar "el genocidio de Israel en Gaza".
"Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza. La Asociación de Escolares Internacional ha declarado un genocidio lo que está sucediendo en Gaza y por eso tenemos que llamar al bloqueo comercial, diplomático con Israel", alertó Bardem en declaraciones a EFE durante su paso por la alfombra roja de los premios más prestigiosos de la televisión estadounidense que se celebran este domingo en Los Ángeles.
Portando una kufiya palestina al cuello en apoyo a los gazatíes, el actor español alzó la voz para llamar a "las sanciones que deben darse al estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid que provoca tanto desgarro".
Bardem aludió a Film Workers por Palestinian, una agrupación "que se está sumando cada vez más gente", para condenar "las compañías cinematográficas e instituciones que o bien lavan la imagen de Israel o lo justifican".
"Esas son las cosas que queríamos ver, que estamos haciendo y que en un día como hoy es importante traerlo aquí al debate", agregó.
08:14 h
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reúne este mediodía en el Congreso a los diputados y senadores del PSOE y a los europarlamentarios de su partido para activar el curso político y marcar las directrices del trabajo parlamentario en el nuevo periodo de sesiones.
Tras el pleno celebrado la pasada semana, en el que Junts unió sus votos al PP y Vox e impidió tramitar la rebaja de la jornada laboral, los socialistas abordarán en esta reunión interparlamentaria el calendario legislativo que tienen por delante y la estrategia para intentar sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado tras dos años con las cuentas prorrogadas.
Sánchez mantiene en su hoja de ruta la presentación de los Presupuestos y los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura se preparan ya para unas negociaciones que se auguran complicadas.
Sobre la mesa estará también en los próximos meses el nuevo modelo de financiación autonómica en el que trabaja Hacienda y la proposición de ley con la que ERC quiere habilitar a la Agencia Tributaria de Cataluña a recaudar el IRPF, paso previo a cualquier conversación sobre los presupuestos, según han avanzado los republicanos.
Sánchez abrió este domingo en Málaga la precampaña andaluza junto a su vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Junta de Andalucía y figura clave en las negociaciones que se avecinan.