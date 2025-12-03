Sanidad y las comunidades pactan el uso de mascarillas en centros sanitarios contra el auge de la gripe

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han conseguido consensuar en la Comisión de Salud Pública un plan común de medidas para mitigar el impacto de la gripe y otros virus respiratorios, que recupera el uso de mascarilla en centros sanitarios, entre otras.

"Aprobamos con todas las comunidades autónomas un protocolo común frente a la gripe, covid y otras infecciones respiratorias. El teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas. Dijimos que era necesario y posible. Y lo hemos logrado", ha avanzado la ministra de Sanidad, Mónica García, en sus redes sociales.

El acuerdo llega después de que la Comunidad de Madrid presentara este martes un documento propio de recomendaciones que han sido debatidas por el resto de directores generales de Salud Pública en su reunión de hoy, tras lo cual deberán elaborar el texto definitivo del protocolo con base en el acuerdo alcanzado.

