Santamaría niega en el Congreso una 'operación Cataluña' y una "policía patriótica" en su Gobierno

La exvicepresidenta del Gobierno con el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este lunes que no tiene "ningún conocimiento" ni de la creación de la llamada policía política ni de la existencia de ninguna operación Cataluña, que, en su opinión "no existió", según recoge EFE. La que fue número dos del Ejecutivo de Mariano Rajoy entre 2011 y 2018 protagoniza este lunes junto con el expresidente de la Generalitat una nueva sesión de la comisión parlamentaria de investigación sobre la supuesta existencia de una trama parapolicial creada presuntamente bajo su Gobierno para dañar a políticos independentistas catalanes.

Al igual que hiciera el expresidente Mariano Rajoy o la exministra Dolores de Cospedal, Sáenz de Santamaría también ha negado tener conocimiento de la operación Cataluña ni dar "ninguna instrucción de crear ninguna policía patriótica ni de investigar a nadie de ningún partido. Tenía otras ocupaciones".

"A todas luces para mí no existió la policía patriótica", ha sentenciado a preguntas de la líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha afeado a la compareciente por "sacar la carta de hacerse la tonta cuando era la segunda persona con más poder dentro del Gobierno". Porque para Belarra, la policía patriótica existió y "usted era la número dos del gobierno que la creó", ha reiterado la diputada.

Sáenz de Santamaría ha dejado claro que jamás despachó ni tuvo relación alguna con el excomisario José Manuel Villarejo y ha insistido en que la única guía que siguió durante su mandato fue intentar "dejar el país algo mejor" de lo que lo encontró, "con pleno respeto al resto de los poderes del Estado y de los partidos".

Respecto al llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) en 2016 la presunta financiación iraní de Podemos, la exvicepresidenta ha indicado que el único informe PISA que manejó en su etapa de gobierno fue el que lleva el mismo nombre pero relacionado con la educación. "En mi vida he dado ninguna instrucción de investigar a ningún partido. Mi única guía era defender la Constitución y las leyes", ha enfatizado en respuesta a Belarra, a la que le ha dejado claro que para ella el único referente político que ha tenido ha sido Mariano Rajoy, un hombre "recto y cabal".

Ya en el turno del portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, la exdirigente del PP ha asegurado que no conocía el informe de Citizen Lab desvelado por RAC 1 y que señala que el expresidente catalán Artur Mas fue el primer político espiado con Pegasus en España y que su móvil estuvo infectado con ese programa espía al menos desde julio de 2015. Sobre ello, Sáenz de Santamaría le ha preguntado a Iñarritu si no le extrañaba que ese informe haya sido publicado justo el mismo día que en la comisión comparecían ella y, esta tarde, Artur Mas. "Es curioso, cuanto menos", ha apostillado.

La compareciente, que ha tomado nota de las preguntas que le han formulado los diputados, también se ha referido al que fuera director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, al que su gobierno decidió mantener, y al que "jamás" dio ninguna instrucción "que no fuera cumplir con la directiva nacional de inteligencia". "Jamás algo que pudiera contravenir la Constitución y el ordenamiento jurídico en general", ha dicho la exvicepresidenta, a cuyo departamento estaba adscrito el CNI.

Iñarritu ha preguntado a Sáenz de Santamaría si le sorprendía que el CNI no le informara de las actuaciones que se llevaban a cabo contra el proceso independentista catalán. A esta pregunta, la exvicepresidenta ha respondido: "Es difícil que a uno le informen de lo que no ha tenido lugar". Y ha precisado que durante su mandato compareció en la comisión correspondiente de gastos reservados e informó de lo que le preguntaron. "De lo que no ha ocurrido es muy difícil que se informe", ha repetido.

Al diputado de EH Bildu no le ha satisfecho la respuesta y ha vuelto a mostrarse sorprendido de que Sáenz de Santamaría fuera informada de lo que hacía el pequeño Nicolás y "no de lo que hacían algunos comisarios para investigar a políticos catalanes". De lo que estaba haciendo el pequeño Nicolás le informó su equipo en Asturias, "no el CNI. Comprenderá que no era un asunto de seguridad nacional", ha respondido la compareciente.