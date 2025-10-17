Serrat, Amaral y Manolo García, participan en la manifestación en Madrid por una paz duradera en Gaza

La plataforma PararLaGuerra ha anunciado este viernes la convocatoria de una manifestación por Palestina bajo el lema “Por una Paz Justa y Duradera. No al Genocidio”, que se celebrará el domingo 19 de octubre a las 11:00 horas, desde la Puerta del Sol hasta la Plaza Juan Goytisolo. El llamamiento cuenta con el respaldo de más de 130 personalidades del ámbito cultural y 120 organizaciones sociales, sindicales y políticas.

Entre los firmantes destacan nombres como Joan Manuel Serrat, Amaral, Manolo García, Rayden, Love of Lesbian, Rodrigo Cuevas, Soledad Giménez, Jorge Valdano o La Mari de Chambao, junto a intérpretes como Juan Echanove, Antonio de la Torre, Malena Alterio, Macarena García o María Barranco, y directores de cine como Fernando Colomo, Julio Medem, Benito Zambrano o Carol Rodríguez.

La plataforma ha organizado también concentraciones en 250 localidades de todo el país los días 17 y 18 de octubre, aunque el acto central será la manifestación madrileña del domingo.

El recorrido de la marcha en Madrid concluirá, según los organizadores, con una actuación musical en la que participarán Miguel Ríos, Colectivo Panamera, Alejandro Astola y la cantautora Cira, además de la lectura del manifiesto a cargo de los raperos Sara Socas y Zatu (SFDK). “Esperamos más confirmaciones de artistas en las próximas horas”, han asegurado los convocantes.

Entre las personalidades que apoyan esta iniciativa también están los nombres de periodistas y figuras públicas como Jesús Maraña, Ana Pardo de Vera, Antón Losada, Fran Sevilla, Julia Otero, Jon Sistiaga, Gonzo, Lucía Méndez, Guillermo Fesser o El Gran Wyoming, así como del pintor Antonio López, la escritora Rosa Montero, la ilustradora Flavita Banana, el director Lluís Pasqual, la exalcaldesa Manuela Carmena o los científicos Rafael Matesanz, Amos García y Daniel López Acuña.

Entre las organizaciones firmantes figuran UGT, USO, Fetico, FeSP, y partidos como PSOE, Sumar, PNV y Coalición Canaria.

Según los portavoces de PararLaGuerra, el objetivo de la movilización es “celebrar el alto el fuego” en Gaza “como lo han hecho en las calles los gazatíes o las familias de los rehenes israelíes” y “exigir una paz justa y duradera para Palestina, de acuerdo con la legalidad internacional”.

“No se puede entender que se haya alcanzado un alto el fuego sin la movilización que en España se ha producido de forma transversal y que ha ido creciendo durante dos años”, recordaron los organizadores, que presentaron el primer manifiesto de la plataforma en octubre de 2023, denunciando “el genocidio en Gaza”.

La manifestación culminará en la Plaza Juan Goytisolo, el mismo lugar donde PararLaGuerra celebró en marzo de 2024 su primera concentración, cuando prometieron “no parar hasta lograr el alto el fuego”. “Ahora —subrayan— tiene que ser definitivo y cumplirse la legalidad internacional”.