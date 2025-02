Solicitud de rectificación de María Rosa Díez

En relación a la noticia “Anulada la condena al secretario general de Facua por unos 'tuits' contra una colaboradora de Negre”.

Respecto a mi colaboración con Policía y Guardia Civil, en la sentencia número 170/2020 del Juzgado de 1a Instancia 83 de Madrid por la que fue condenado el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, y el miembro de prensa de la policía, Carlos Fernández Guerra, quedó demostrado dicha colaboración sin duda alguna. Cito textualmente de la sentencia: "La prueba desplegada en el juicio y especialmente las declaraciones de un Inspector de la Policía Nacional y un Teniente Coronel de la Guardia Civil, no dejan lugar a la duda, la actora ha colaborado en diversas ocasiones con esos Cuerpos de Seguridad"

Sobre la supuesta manipulación por mi parte de pruebas judiciales he de informarles que este asunto se investigó judicialmente ya que tanto Sánchez como Guerra presentaron denuncia ante el Juzgado de Instrucción no 48 de Madrid, Diligencias previas 376/2017, y sus denuncias archivadas ya que no se demostró manipulación ni delito alguno.

Respecto a que la condena contra Rubén Sánchez ha sido anulada porque yo he desatendido los requerimientos del juzgado para nombrar abogado y procurador, es absolutamente falso haber recibido alguna notificación al respecto por parte del juzgado, lo cual es lógico ya que como beneficiaria de justicia gratuita no está en mis manos nombrar dichos profesionales, sino en las manos del Colegio de Abogados a quien corresponde.

Respecto a querer paralizar las apelaciones de lo condenados, resulta extraño habiendo presentado esta parte apelación a la sentencia de absolución de Facua, ya que como bien confiesa la misma asociación en este artículo, Facua me insultó con definiciones como "timadora" al igual que lo hizo su secretario general Rubén Sánchez, por lo que fue condenado, por lo que estoy de acuerdo con Facua en que es un error judicial, y motivo de mi apelación.

Sobre la información vertida en el programa de televisión Cuatro al día, donde colabora Rubén Sánchez, portavoz de Facua, y condenado en la sentencia citada en el este artículo, no es cierto que yo alquilara un piso con DNI falso como atestigua la entrevistada (tengo copia notarial del contrato de alquiler con opción a compra donde el notario certificó mi DNI), no existiendo deuda alguna contra mi por este aspecto. Así mismo, la afirmación de que dejé el piso lleno de basura debería ser respalda por recurrido judicial, y no existe alguno, ni siquiera denuncia.

Sobre los presuntos antecedentes policiales y penitenciarios son absolutamente falsos, siendo especialmente grave afirmar que yo estuviera tres años en prisión. Facua también omite que dichas afirmaciones fueron difundidas originalmente por su portavoz, Rubén Sánchez, a diversos medios, tal y como él mismo confesó ante el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Diligencias Previas 1098/2014, donde fue imputado por estos hechos, y siendo actualmente parte demandada en el Juzgado de 1a Instancia de Madrid, número 8, procedimiento 2028/2023.