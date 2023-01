El sorteo del Niño factura 793,25 millones de euros en 2023, un 6,9% más que en 2022

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha facturado un total de 793,25 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 6,89% en relación al sorteo del pasado año. El gasto medio por habitante ha sido de 16,74 euros, según datos provisionales de Loterías y Apuestas del Estado que recoge Europa Press.

Por comunidades, y ordenado de mayor a menor, el mayor gasto por habitante se ha producido en Asturias y el menor en Ceuta. Concretamente, en Asturias ha sido de 27,38 euros; en Castilla y León, 26,83 euros; en La Rioja, 23,17 euros; en Comunidad Valenciana, 22,10 euros; en País Vasco, 21,44 euros; en Cantabria, 20,93 euros; en Aragón, 20,05 euros; en Castilla-La Mancha, 18,66 euros; en Murcia, 18,19 euros; en Galicia, 18,18 euros; en Madrid, 15,97 euros; en Canarias, 15,48 euros; en Navarra, 14,54 euros; en Extremadura, 13,72 euros; en Andalucía, 13,45 euros; en Cataluña, 11,58 euros; en Baleares, 9,92 euros; Melilla, 4,75 euros y, finalmente, en Ceuta, 4,60 euros.

"Estos datos destacan la trascendencia del Sorteo de El Niño, que es el segundo en importancia después del Sorteo de Navidad, que pone el broche de oro al comienzo de año y al fin de la época navideña en nuestro país", aseguran desde Loterías en un comunicado. "Su arraigo es tal que más de un siglo y medio después sigue formando parte de las tradiciones de la sociedad española", añaden.

En este sentido, recuerdan que "como muestra de ese arraigo social", Loterías continuará en 2023 con su compromiso social "destinado a proteger a los colectivos más vulnerables, a promover los valores del deporte y a difundir la esencia de la cultura del país".

19,5 millones para Hacienda, según Gestha

Además, el sorteo del Niño otorgará a Hacienda cerca de 19,5 millones de euros, siempre que se hayan vendido todos los décimos del primer y segundo premio, según la estimación realizada por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha.

Los Técnicos de Hacienda han pedido que se vuelva al mínimo exento de 2.500 euros que estuvo vigente hasta mediados de 2018, pues consideran que "no tiene sentido no tributar por un juego de azar y sí por una prestación por desempleo". El Ministerio de Hacienda solo grava los dos primeros premios de la Lotería del Niño, de 200.000 y 75.000 euros por décimo, respectivamente, mientras que por el tercer premio de 25.000 euros (y por los siguientes de menor importe) los afortunados no tienen que tributar.

Así, de los 700 millones de euros en premios que reparte el sorteo del Niño en España, solo 137,5 millones estarán sujetos al gravamen de Hacienda. Las arcas públicas retendrán 32.000 euros de cada décimo del primer premio, y 7.000 del segundo, de forma que los afortunados recibirán un premio neto de 168.000 y 68.000 euros, respectivamente.

Gestha ha recordado que los premios de loterías no ejercen ningún impacto sobre el IRPF de los beneficiarios ni les afectan para solicitar becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas. El sindicato considera así que "para acabar con el fraude fiscal no hay que aumentar las exenciones, sino combatir la evasión mediante mayores competencias y control".