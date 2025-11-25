Telefónica plantea un ERE a un total de 6.088 trabajadores de sus siete filiales

Telefónica plantea la salida de 6.088 trabajadores de siete de sus filiales, Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Movistar+, Telefónica S.A. y Telefónica Global Solutions, en el arranque de la negociación de los expedientes de regulación de empleo (ERE), según han apuntado este martes fuentes sindicales.

El pasado lunes tuvo lugar la primera reunión en la que se comunicó el número de despidos en Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, las tres filiales principales, donde la cifra ascendió a 5.337 personas, siendo estas sedes las más afectadas por el ERE.

Este martes se ha constituido la mesa de negociación para Telefónica Global Solutions, donde se verán afectados inicialmente 140 personas, un 21,94% de una plantilla de 638 trabajadores; así como para Telefónica Innovación Digital, donde la empresa plantea 233 salidas, lo que supondría un 23,46% de la plantilla de 993 trabajadores de dicha filial. En el caso de Telefónica S.A. se han comunicado 378 bajas en la constitución de la mesa de negociación para una plantilla de 1.160 trabajadores, lo que supondría un 32,58% de la misma. Estas 751 salidas de dichas filiales se suman a las planteadas por la empresa el lunes.

Los sindicatos no justifican estos despidos

UGT y CCOO señalan que existen alternativas viables, tanto en materia de empleo como en la organización del trabajo, que consideran deben ser exploradas antes de aceptar la pérdida de empleo. Por lo tanto, no comparten ni consideran justificada la necesidad de recurrir a despidos colectivos como vía de ajuste organizativo. Así, apuntan que su prioridad será preservar el empleo y las condiciones de quienes hoy forman parte de la empresa. También exigirán que sean procesos voluntarios, basados en prejubilaciones y universales.

En el mismo comunicado señalan que no aceptarán acuerdos parciales y apuntan que las siete mesas de negociación sobre los procesos de despido colectivo, así como las prórrogas que afectan a los convenios colectivos de las distintas empresas del grupo deben avanzar de forma coordinada y cerrarse simultáneamente para garantizar acuerdos que puedan respaldar.

El plan estratégico de Telefónica, presentado el 4 de noviembre, pretende llevar a cabo, entre otras medidas, una reducción del 25% de sus costes operativos del centro corporativo y de sus unidades globales (Telefónica Tech, Telefónica Infra y su unidad de Innovación), lo que supone una estimación de unos 2.010 millones en un horizonte de 2030.