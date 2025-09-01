"Tiempo de reformas, tiempo de resistencias": la Escuela de Verano de UGT Asturias celebra su 25ª edición

La 25ª edición de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López “Lito”, organizada por la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Asturias, se celebra en Oviedo entre el 1 y el 4 de septiembre bajo el título “Tiempo de reformas, tiempo de resistencias”.

El encuentro, convertido ya en un referente del debate social, político y sindical, busca ser un espacio de diálogo entre el mundo académico, las organizaciones sindicales y empresariales, la política y los medios de comunicación. Su objetivo es elaborar diagnósticos y proponer soluciones que permitan construir una sociedad más próspera, justa y solidaria en el siglo XXI.

El director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, intervendrá el jueves 4 en la mesa titulada “Sociedad de la desinformación”. Junto a él estará Carlos Sánchez Sanz, director adjunto de El Confidencial, en un debate que pondrá el foco en los riesgos democráticos que entrañan la manipulación informativa y la proliferación de bulos en la esfera pública.

El programa de esta edición se abre con un acto inaugural en el que participan el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; y el presidente del Principado, Adrián Barbón.

A lo largo de cuatro jornadas se abordarán cuestiones de máxima actualidad como la reducción de la jornada laboral, los nuevos retos sindicales, la ultraderecha y el populismo en la escena internacional, las infraestructuras energéticas, la financiación autonómica y el derecho a la vivienda. La clausura correrá a cargo del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Más allá de los debates temáticos, la Escuela de Verano marca también el inicio del curso sindical en Asturias, con la presentación de las principales reivindicaciones y objetivos de UGT. En palabras de la organización, se trata de un “instrumento de debate, análisis y conocimiento” para trazar colectivamente caminos hacia un futuro más justo para la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad.

Lunes 1

16:30 - ACTO INAUGURAL

Javier Fernández Lanero – Secretario General de UGT Asturias

Alfredo Canteli Fernández – Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo

Ignacio Villaverde Menéndez – Rector de la Universidad de Oviedo

Adrián Barbón Rodríguez – Presidente del Gobierno del Principado de Asturias

18:00 CONFERENCIA – INICIO CURSO SINDICAL

Ponentes:

Pepe Álvarez Suárez – Secretario General de UGT

Javier Fernández Lanero – Secretario General de UGT Asturias

Martes 2

09:00 MESA REDONDA - REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL

Ponentes:

Ana Rosa Argüelles Blanco – Catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo

Fernando Luján de Frías – Vicesecretario General de Política Sindical de UGT

Teresa Díaz de Terán López - Directora del Departamento Sociolaboral de Cepyme

Presenta: Patricia Martínez Fernández - Redactora y Locutora de RPA

11:00 MESA REDONDA – GEOPOLÍTICA - LA ULTRADERECHA - POPULISMO

Ponentes:

Hans Peter van den Broek - Profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo

César Calderón Avellaneda - Consultor Político

Presenta: Eduardo Rodríguez Paneque - Periodista de El Comercio

12:30 MESA REDONDA – NUEVOS RETOS SINDICALES

Ponentes:

Isabel Araque Lucena – Secretaria General de UGT Servicios Públicos

Antonio Oviedo García – Secretario General de FeSMC-UGT

Mariano Hoya Callosa – Secretario General de FICA-UGT

Presenta: José Luis Alperi Jove – Secretario General SOMA-FITAG UGT Asturias

Miércoles 3

09:00 MESA REDONDA – INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS

Ponentes:

Fernando Soto Martos – Asesor energético

Fidel Rodríguez Meléndez – Delegado Regional Noroeste para las CC.AA. de Galicia y Asturias

Presenta: Arturo Téllez Espinosa – Jefe de Informativos Onda Cero del Principado de Asturias

10:30 MESA REDONDA – FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Ponentes:

Fernando Lastra Valdés - PSOE-Asturias

Andrés David Ruiz Riestra - Grupo Parlamentario Popular

Xabel González Vegas - Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias IU

Covadonga Tomé Nestal – Grupo Parlamentario Mixto

Adrián Pumares Suárez – Grupo Parlamentario Mixto – Foro Asturias

Presenta: Eloy Méndez Martínez – Redactor Jefe de La Nueva España

Jueves 4

09:00 MESA REDONDA – VIVIENDA, UN DERECHO CONSTITUCIONAL

Ponentes:

Sergio González Begega – Profesor Titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo

Jesús Daniel Sánchez Fernández – Director de Vivienda del Principado de Asturias

José Manuel Ferreira Diz – Promotor Inmobiliario

Presenta: Jesús Martín Moro – Redactor presentador de Radio Asturias – Cadena SER

10:30 MESA REDONDA – SOCIEDAD DE LA DESINFORMACIÓN

Ponentes:

Jesús Maraña Marcos – Director Editorial de infoLibre.es y tintaLibre

Carlos Sánchez Sanz – Director adjunto de El Confidencial

Presenta: Alejandra de la Fuente Donoso – Responsable de Comunicación UGT Confederal

12:00 CONCLUSIONES

Representante del Gobierno del Principado de Asturias

María Pilar García Cuetos – Vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo

Abel Suárez González – Secretario de Organización de UGT Asturias

12:00 CLAUSURA

Ponente: Jordi Hereu Boher – Ministro de Industria y Turismo de España