"Tiempo de reformas, tiempo de resistencias": la Escuela de Verano de UGT Asturias celebra su 25ª edición
La 25ª edición de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López “Lito”, organizada por la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Asturias, se celebra en Oviedo entre el 1 y el 4 de septiembre bajo el título “Tiempo de reformas, tiempo de resistencias”.
El encuentro, convertido ya en un referente del debate social, político y sindical, busca ser un espacio de diálogo entre el mundo académico, las organizaciones sindicales y empresariales, la política y los medios de comunicación. Su objetivo es elaborar diagnósticos y proponer soluciones que permitan construir una sociedad más próspera, justa y solidaria en el siglo XXI.
El director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, intervendrá el jueves 4 en la mesa titulada “Sociedad de la desinformación”. Junto a él estará Carlos Sánchez Sanz, director adjunto de El Confidencial, en un debate que pondrá el foco en los riesgos democráticos que entrañan la manipulación informativa y la proliferación de bulos en la esfera pública.
El programa de esta edición se abre con un acto inaugural en el que participan el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; y el presidente del Principado, Adrián Barbón.
A lo largo de cuatro jornadas se abordarán cuestiones de máxima actualidad como la reducción de la jornada laboral, los nuevos retos sindicales, la ultraderecha y el populismo en la escena internacional, las infraestructuras energéticas, la financiación autonómica y el derecho a la vivienda. La clausura correrá a cargo del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.
Más allá de los debates temáticos, la Escuela de Verano marca también el inicio del curso sindical en Asturias, con la presentación de las principales reivindicaciones y objetivos de UGT. En palabras de la organización, se trata de un “instrumento de debate, análisis y conocimiento” para trazar colectivamente caminos hacia un futuro más justo para la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad.
Lunes 1
16:30 - ACTO INAUGURAL
Javier Fernández Lanero – Secretario General de UGT Asturias
Alfredo Canteli Fernández – Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo
Ignacio Villaverde Menéndez – Rector de la Universidad de Oviedo
Adrián Barbón Rodríguez – Presidente del Gobierno del Principado de Asturias
18:00 CONFERENCIA – INICIO CURSO SINDICAL
Ponentes:
Pepe Álvarez Suárez – Secretario General de UGT
Javier Fernández Lanero – Secretario General de UGT Asturias
Martes 2
09:00 MESA REDONDA - REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL
Ponentes:
Ana Rosa Argüelles Blanco – Catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo
Fernando Luján de Frías – Vicesecretario General de Política Sindical de UGT
Teresa Díaz de Terán López - Directora del Departamento Sociolaboral de Cepyme
Presenta: Patricia Martínez Fernández - Redactora y Locutora de RPA
11:00 MESA REDONDA – GEOPOLÍTICA - LA ULTRADERECHA - POPULISMO
Ponentes:
Hans Peter van den Broek - Profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo
César Calderón Avellaneda - Consultor Político
Presenta: Eduardo Rodríguez Paneque - Periodista de El Comercio
12:30 MESA REDONDA – NUEVOS RETOS SINDICALES
Ponentes:
Isabel Araque Lucena – Secretaria General de UGT Servicios Públicos
Antonio Oviedo García – Secretario General de FeSMC-UGT
Mariano Hoya Callosa – Secretario General de FICA-UGT
Presenta: José Luis Alperi Jove – Secretario General SOMA-FITAG UGT Asturias
Miércoles 3
09:00 MESA REDONDA – INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS
Ponentes:
Fernando Soto Martos – Asesor energético
Fidel Rodríguez Meléndez – Delegado Regional Noroeste para las CC.AA. de Galicia y Asturias
Presenta: Arturo Téllez Espinosa – Jefe de Informativos Onda Cero del Principado de Asturias
10:30 MESA REDONDA – FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Ponentes:
Fernando Lastra Valdés - PSOE-Asturias
Andrés David Ruiz Riestra - Grupo Parlamentario Popular
Xabel González Vegas - Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias IU
Covadonga Tomé Nestal – Grupo Parlamentario Mixto
Adrián Pumares Suárez – Grupo Parlamentario Mixto – Foro Asturias
Presenta: Eloy Méndez Martínez – Redactor Jefe de La Nueva España
Jueves 4
09:00 MESA REDONDA – VIVIENDA, UN DERECHO CONSTITUCIONAL
Ponentes:
Sergio González Begega – Profesor Titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo
Jesús Daniel Sánchez Fernández – Director de Vivienda del Principado de Asturias
José Manuel Ferreira Diz – Promotor Inmobiliario
Presenta: Jesús Martín Moro – Redactor presentador de Radio Asturias – Cadena SER
10:30 MESA REDONDA – SOCIEDAD DE LA DESINFORMACIÓN
Ponentes:
Jesús Maraña Marcos – Director Editorial de infoLibre.es y tintaLibre
Carlos Sánchez Sanz – Director adjunto de El Confidencial
Presenta: Alejandra de la Fuente Donoso – Responsable de Comunicación UGT Confederal
12:00 CONCLUSIONES
Representante del Gobierno del Principado de Asturias
María Pilar García Cuetos – Vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo
Abel Suárez González – Secretario de Organización de UGT Asturias
12:00 CLAUSURA
Ponente: Jordi Hereu Boher – Ministro de Industria y Turismo de España