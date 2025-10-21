Tres trabajos de gran impacto reciben los premios 2025 de la Asociación de Periodistas de Investigación

La Asociación de Periodistas de Investigación (API), presidida por Nacho Calle, subdirector de Investigación de infoLibre, ha reconocido este año tres trabajos periodísticos de gran impacto en la quinta edición de sus galardones anuales, que premian el rigor, la valentía y la utilidad pública del periodismo de investigación en España.

El premio en la categoría general ha recaído en la investigación Lo que la FIIAPP esconde: la ‘cara B’ del control migratorio español, elaborada por la Fundación porCausa y publicada en El Confidencial. Firmada por los periodistas Isabella Carril-Zerpa y José Bautista, la investigación destapa cómo la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP, renombrada después como FIAP), dependiente del Gobierno español, ha gestionado fondos de cooperación internacional que, en la práctica, han servido para externalizar el control migratorio hacia países africanos.

El jurado ha destacado su combinación de rigor documental, impacto social y riesgo profesional, así como su capacidad para sacar a la luz políticas de Estado opacas y con profundas implicaciones en materia de derechos humanos. El trabajo se apoya en más de mil contratos públicos, documentación interna de la Unión Europea y más de cincuenta entrevistas en ocho países, combinando periodismo de datos, reporterismo de campo y técnicas OSINT.

Según el jurado, “la investigación representa la esencia del periodismo de investigación: incómodo, documentado y comprometido con el interés público”. El jurado ha valorado también su enfoque humano, que pone rostro a las consecuencias de unas políticas migratorias habitualmente tratadas desde la abstracción o la burocracia.

En la categoría de periodismo de datos, el galardón ha sido para Veneno en el grifo: ruta por la España sin derecho al agua potable, del equipo de Datadista y que difundió elDiario.es. El trabajo de los periodista Ana Tudela y Antonio Delgado analiza más de cinco millones de registros oficiales sobre la calidad del agua en España y revela que más de un millón de personas viven en zonas donde el agua del grifo no es apta para el consumo humano. El jurado ha destacado su valor de servicio público, su exhaustiva documentación y su capacidad para transformar datos complejos en información accesible mediante visualizaciones y narrativas multimedia.

El premio en la categoría de periodismo local ha recaído en el documental Jornaleros: El mal patrón, producido por EntreFronteras y coproducido por Canal Sur, que reconstruye la desaparición de dos trabajadores migrantes en Jaén durante la campaña de la aceituna. El jurado ha subrayado su valor testimonial, la sensibilidad con que aborda la precariedad laboral y la aportación de entrevistas inéditas que arrojan luz sobre un caso apenas investigado por la justicia y que han sido recogidas en este trabajo por los periodistas Sergio Rodrigo y Lucía Muñoz Lucena, director y subdirectora del documental, respectivamente.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras en España; Tomás Ocaña Urwitz, periodista y exvicepresidente de la API; Juan Francisco Gutiérrez Lozano, catedrático y director del Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga; Ana Ordaz, periodista de La Marea y Climática; y Juan Cano, periodista de Diario Sur.

Los Premios API nacieron con la vocación de reconocer el periodismo que fiscaliza al poder, promueve la transparencia y refuerza los valores democráticos. La gala de entrega se celebrará en Málaga, en el edificio del Rectorado de la Universidad, y cuenta con el apoyo del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Renfe, Minor Hotels y NSUE Studio.

Con su quinta edición, los Premios API consolidan su papel como la gran cita anual del periodismo de investigación en España, un espacio de encuentro entre profesionales comprometidos con la verdad y el interés público.