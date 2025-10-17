El TS anula la orden por la que la Diputación de Sevilla retiró la medalla al exministro franquista Utrera Molina

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la que se declaraba nula la resolución de la Diputación de Sevilla que retiró en 2016 la Medalla de Oro de la Provincia al exministro franquista José Utrera Molina en 1969, por lo que queda anulada esta orden, informa EFE.

De esta manera, la Diputación tendrá que devolverle esta distinción al que fuera gobernador civil de Sevilla y ministro durante la dictadura, al entender el Alto Tribunal, como hiciera antes el TSJA, que no está suficientemente motivado que la concesión de la Medalla de Oro a Utrera Molina fuera en base a su "participación activa" en el régimen franquista.

En la sentencia, el Supremo establece que resulta "inadmisible" el recurso de casación presentado por la Diputación porque "da por probado lo que en la sentencia se declara expresamente como no acreditado", que es que la Medalla de Oro le fue concedida por las funciones que desempeñó como Gobernador Civil y por su participación activa en el régimen franquista.

Preceptos estos que, según resume el Supremo, no quedan acreditados en el texto que acompañó a la concesión de esta distinción en 1969, por lo que no constataba que este reconocimiento estuviera conectado con las circunstancias de exaltación que contempla la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Al contrario, según establece la resolución del TSJA, la concesión de la Medalla vino motivada por el "efecto favorable" que el trabajo que hizo Utrera Molina como Gobernador Civil de Sevilla tuvo en la provincia, "generando en ella una notoria mejoría y un indiscutible progreso".

Una apreciación que hace suya la sala cuarta del Supremo (Contencioso-administrativo), quien además ahonda en que, ni el recurso interpuesto por la Diputación, ni el acto administrativo de 2016 por el que se le retiró la distinción exponen entre sus argumentos que Utrera Molina participara en la sublevación militar y en la Guerra Civil, ni que, después, lo hiciera durante la dictadura.

"Finalmente, el escrito de interposición ni siquiera analiza mínimamente la posibilidad que la exaltación pueda quedar integrada por el mero mantenimiento en el tiempo de la Medalla de Oro o por la proyección pública que derivase de su mero uso público", concluye la sentencia.

Es por todo ello, que finalmente la Sala resuelve desestimar el recurso de casación interpuesto por la Diputación, y confirmar la sentencia del TSJA, dando por anulada la resolución que retiró la Medalla de Oro a Utrera Molina, después de una lucha de sus familiares que se ha extendido por casi una década.