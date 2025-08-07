El Kremlin anuncia que Trump y Putin se reunirán probablemente la semana que viene

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que "hay muchas posibilidades" de que se reúna "muy pronto" con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra de Ucrania. Minutos después, el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov confirmó que el encuentro se producirá en los próximos días. "La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días tomarán sus preparativos", dijo Ushakov, citado por la agencia oficial TASS.

El presidente estadounidense dio estas declaraciones a la prensa en el Despacho Oval después de que la Casa Blanca informara a varios medios locales que Trump quiere mantener la próxima semana un encuentro con Putin y luego una reunión a tres en la que se sume el ucraniano Volodímir Zelenski.

Sobre ese posible encuentro hablaron Putin y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, durante la reunión de tres horas que mantuvieron este miércoles en Moscú.

"Tuvimos muy buenas conversaciones con el presidente Putin hoy y hay muchas posibilidades de que podamos cerrar la ronda, el final de ese camino (la guerra). Hay muchas posibilidades de que haya una reunión muy pronto", explicó Trump a la prensa.

El estadounidense informó de sus planes de verse con Putin durante una llamada este miércoles con Zelenski; el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El próximo viernes vence el ultimátum que Trump impuso al Kremlin para que decrete una tregua en los combates a Ucrania.

Tanto Estados Unidos como Rusia calificaron de satisfactorio el encuentro de este miércoles entre Putin y Witkoff, pero la Casa Blanca mantiene su intención de imponer sanciones secundarias al comercio con Rusia si no hay acuerdo el viernes.

La prensa internacional especula con que Moscú estaría dispuesto a suspender los bombarderos aéreos, pero no la ofensiva terrestre de sus tropas en el Donbás y la frontera norte de Ucrania.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró en una entrevista que todavía "queda mucho por hacer" antes de que se produzca la reunión de Trump y Putin.

"Si la situación continúa avanzando, con suerte, muy pronto se presentará la oportunidad de una reunión (de Trump) con Vladímir Putin y con el presidente Zelenski, ojalá en un futuro próximo. Pero, obviamente, aún queda mucho por hacer antes de que eso ocurra", declaró a Fox Business.