El TS obliga al Gobierno de Ayuso a facilitar las memorias de la empresa Madrid Network

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra la sentencia que le obliga a facilitar las memorias anuales de la empresa público-privada Madrid Network.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha inadmitido a trámite el recurso de casación del Gobierno regional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obligaba a la Comunidad a facilitar la información requerida por un ciudadano a través del Portal de Transparencia.

La petición ciudadana solicitaba la copia de todas las memorias anuales recibidas por la Comunidad de Madrid procedente de Madrid Network, como consecuencia del convenio firmado entre la Consejería de Economía y Hacienda y Madrid Network con fecha 23 de mayo de 2011, que el TSJM estimaba al estar comprometidos fondos públicos.

A esa empresa público-privada, según publicó 'eldiario.es', la expresidenta Esperanza Aguirre transfirió 80 millones de euros concedidos por el entonces el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la Comunidad de Madrid como préstamo destinado a desarrollo e innovación , además de un pago de 1,8 millones de euros a una empresa del exministro Cristóbal Montoro.

La Comunidad de Madrid justificó que no facilitaba los datos porque podrían ser "susceptibles de causar perjuicios a los intereses económicos y/o comerciales de indeterminadas entidades", si bien el Tribunal Supremo considera que la Administración regional no ha concretado qué datos podrían verse comprometidos "ni tampoco que esos daños puedan configurarse como reales y efectivos y no simplemente potenciales".

Y entiende que, en la ponderación de los intereses públicos y privados que pudieran enfrentarse en este caso, deben prevalecer claramente "los intereses públicos derivados del derecho de cualquier ciudadano a conocer como se manejan los fondos públicos y el cumplimiento de los fines que justifican el otorgamiento de subvenciones".

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha argumentado que la Comunidad de Madrid no había entregado las memorias requeridas porque "es una asociación privada", y había dudas sobre cuestiones relacionadas con la protección de datos de personas y de instituciones que estaban en esos expedientes.

Al haber una resolución judicial que aclara esa cuestión, ha precisado que la Comunidad de Madrid no tendrá "ningún problema en poder facilitar la información que obre" en su poder.

Y ha añadido que se ha reclamado a Madrid Network "todos y cada una de los préstamos y de las cantidades que en este momento se nos adeudaría" por parte de la asociación, y que el Gobierno regional también ha recurrido a los tribunales. PSOE y Más Madrid apuntan al pasado de Díaz Ayuso en Madrid Network

Ayuso dedica 50 millones del presupuesto a tapar el agujero de la asociación creada por Aguirre Ver más

Desde la oposición han cuestionado las resistencias de la Comunidad a publicar esas cuentas y han hecho hincapié en la relación laboral de la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con Madrid Network, donde trabajó “hace casi veinte años” como “redactora de web y notas de prensa”, según ella misma dijo.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ve en Madrid Network “la línea de puntos que une la etapa corrupta de Esperanza Aguirre con los orígenes políticos de Ayuso”, y cree que el “desfalco” de "al menos 50 millones de euros" en la entidad tiene “toda la pinta de haber ido a parar a los bolsillos de amigos y amiguísimos del PP”.

Y la portavoz del PSOE-M, Mar Espinar, ha asegurado que Madrid Network "debe ya cerca de 70 millones de euros a la Comunidad de Madrid" y ha recordado que es una de las entidades implicadas en los presuntos pagos ilegales a Equipo Económico, el despacho del exministro Cristóbal Montoro.