La UCO detecta ingresos en efectivo de origen desconocido en las cuentas de Equipo Económico

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se topa con miles de euros de ingresos en efectivo en las cuentas de Equipo Económico, el despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro que se encuentra bajo la lupa judicial. En un informe remitido en febrero al Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona, al que ha accedido infoLibre, el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la unidad de élite recoge entradas de dinero en metálico en las cuentas del bufete por 46.072 euros, ingresos cuyo origen no pueden determinar dada su naturaleza y los datos aportados por las entidades financieras.

El estudio de las cuentas bancarias vinculadas a Equipo Económico y a sus socios tardó tiempo en elaborarse. Una demora que llegó a molestar a la representante del Ministerio Público encargada de la causa. En octubre de 2023, atendiendo a una diligencia interesada por la Guardia Civil, el instructor del caso Montoro, Rubén Rus, emitió distintos mandamientos a entidades financieras en los que solicitaba datos de distintas cuentas, una petición de información bancaria que amplió en diciembre de 2023 y enero de 2024 a solicitud, de nuevo, del Instituto Armado.

Unos meses después, ya en abril, la fiscal Anticorrupción, Carmen García, remitió un escrito al juzgado solicitando que la Guardia Civil informase del estado en el que se encontraba el citado análisis. Y en junio, el comandante del Instituto Armado informó que de los 339 productos bancarios pedidos les faltaban 18 por recibir. No obstante, comunicó que pese a disponer de 321, aún no habían iniciado el análisis de los mismos. A la vista de la respuesta, la fiscal remitió otro escrito al juzgado pidiendo que se comenzara "con urgencia" el estudio y se presentase, en "el menor tiempo posible", un documento "de avance" para "progresar en la investigación".

El informe definitivo, finalmente, llegó en febrero de este año, dieciséis meses después de solicitarse la información bancaria. A lo largo de 77 páginas, la UCO realiza "una trazabilidad pormenorizada de los ingresos y adeudos registrados" en las cuentas de Equipo Económico y Global Afteli, la compañía a la que el primer despacho fue traspasando su actividad. Y lo hace con un objetivo: ver a dónde fue a parar el dinero que las gasistas habrían pagado al despacho para, supuestamente, influir de manera fraudulenta en el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro para que hiciera modificaciones legislativas a su favor.

Tras el estudio, la Guardia Civil cifra en 673.500 euros los ingresos totales provenientes, a través de 29 operativas distintas, de las sociedades gasistas investigadas –Praxair, Air Liquide, Carburos Metálicos, Abello o Afgim–. Y concluye que una "proporción sustancial" de dichos fondos fue destinada a los socios de Equipo Económico y Global Afteli, los cuales dieron un "destino personal" a dichos ingresos. "Este hecho no es singular sino que también esta operativa se realiza de forma habitual con los fondos que EE/GA viene recibiendo de otros sectores empresariales", completa el informe.

La Unidad Central Operativa señala que en el periodo comprendido entre 2008 y 2019 las cuentas bancarias analizadas registraron ingresos que se acercaron a los 69 millones de euros, siendo 2012, 2013 y 2014, coincidiendo con los primeros tres años de Montoro en el Gobierno, "los periodos de mayor actividad económica", con ingresos anuales superiores a los 8 millones de euros. Casi la totalidad de los fondos, el 95,8%, llegaron mediante transferencia, mientras que un 2,9% se recibieron mediante cheques –casi dos millones– y un 0,93% –639.464,46 euros– fueron "abonos provenientes de cuentas bancarias extranjeras".

Por otro lado, los investigadores también han detectado "entradas de dinero en efectivo" en las cuentas bancarias de Equipo Económico. Las mismas se registraron en 2008, 2009, 2010, 2011 y 2013 por un total de 46.072 euros, lo que representa el 0,07% de todo lo ingresado en las cuentas de este despacho y de su sucesor durante el periodo analizado. Un dinero cuyo origen, avisa la Guardia Civil, es desconocido: "Las entradas de dinero en efectivo por la naturaleza de estos ingresos y de la información aportada por las entidades bancarias no se hace posible la identificación real de la persona física y/o jurídica que realiza la imposición".