La UE insiste en que la investigación técnica sobre el accidente de Angrois es una "obligación" de España

El accidente de Angrois tiene desde el pasado mes de julio sentencia penal, pendiente de recurso, que condena en el mismo nivel al maquinista, Francisco José Garzón Amo, y al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. Sin embargo, en el ámbito técnico, aún no existe una investigación independiente conforme a la normativa europea. La negativa de España a realizar esta investigación está siendo estudiada desde principios de este año por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras una denuncia de la plataforma de víctimas, y ahora la Comisión Europea, ante una nueva pregunta del BNG sobre esta cuestión, reitera que la "obligación" de realizar este tipo de análisis de los siniestros "recae plenamente en los Estados miembros". Es el tercer comisario consecutivo de Transporte en diez años que hace lo mismo.

Un año después del accidente de 2013, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento, pensada no para buscar culpables como en la causa penal sino para mejorar el sistema ferroviario, concluyó que el maquinista fuese el único responsable de lo ocurrido en Angrois. Esa investigación técnica fue invalidada en 2016 por la Agencia Ferroviaria Europea por incumplir la normativa comunitaria ya que no analizó todas las posibles causas del accidente más allá del despiste del maquinista y porque la CIAF no era independiente cuando la realizó. Esa crítica europea acabó haciéndose pública en 2016 pese a las maniobras del Gobierno de Mariano Rajoy en Bruselas para ocultarla o minimizarla, maniobras que reveló Praza.gal.

La CIAF se niega a realizar una nueva investigación conforme a la normativa europea y el Gobierno de España, tanto con el PP como del PSOE, dice que ahora esos investigadores son independientes y que no puede ordenarla. Un bloqueo al que la justicia española no fue capaz de responder y que llevó a la plataforma de víctimas a denunciar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ante esta situación, la eurodiputada del BNG Ana Miranda volvió a preguntar a la Comisión Europea, como suele hacer cada cierto tiempo, por la falta tantos años después de una investigación técnica del siniestro acorde a la normativa comunitaria.

La respuesta de la Comisión llega de mano del nuevo comisario de Transporte Sostenible, Apostolos Tzitzikostas, el tercero en ocupar el cargo desde el accidente. En ella, reitera lo que sus dos predecesoras, Violeta Bulc y Adina Vălean, llevan diciendo la última década.

La respuesta comienza diciendo que "la Comisión toma nota" de la información transmitida por la eurodiputado del BNG sobre la llegada del caso al Tribunal de Derechos Humanos. Y subraya que el marco jurídico sigue "sin cambios" por lo que se remite a su anterior respuesta sobre el tema, en junio del año pasado, subrayando que "la obligación de garantizar que se lleve a cabo una investigación" en caso de accidente grave "recae plenamente en los Estados miembros".

La anterior respuesta a la que ahora se refiere la Comisión, emitida por la anterior comisaria Adina Vălean, también apuntaba que el ejecutivo de la UE "no tiene competencias jurídicas para obligar al organismo de investigación nacional a iniciar una investigación formal". Y se remitía a su vez a una tercera respuesta anterior, de febrero de 2023, en la que la propia Vălean reconocía abiertamente que "la recomendación de la Comisión a España de reabrir la investigación del accidente de Santiago de forma totalmente independiente no tuvo éxito hasta el momento".

La constatación del nuevo comisario Tzitzikostas sobre el incumplimiento por parte de España de su obligación se suma así a respuestas similares de sus predecesores Bulc y Vălean en julio de 2017, marzo y noviembre de 2020, agosto de 2022, febrero de 2023 y junio de 2024. Incumplimiento reiterado por parte de la propia Agencia Ferroviaria Europea, varios de cuyos máximos responsables participaron en julio de 2023 en un foro organizado por el BNG en Bruselas con víctimas de Angrois en el que insistieron en que todavía no existe una investigación técnica correcta sobre el accidente.