Las víctimas del 11M quieren saber si se sigue investigando ya que los hechos prescriben en 2024

La presidenta de la Asociación de Víctimas del 11M, Dori Majali, ha señalado este sábado, cuando se cumplen 19 años del atentado terrorista que dejó 193 víctimas mortales en Madrid, que sólo falta un año para que los hechos prescriban, por lo que están impulsando reuniones con diferentes grupos parlamentarios para lograr que el Gobierno aclare si a día de hoy hay alguna diligencia abierta. Ese día de marzo de 2004, a primera hora de la mañana, diez de las trece bombas colocadas por terroristas yihadistas explosionaron en cuatro trenes de Cercanías de Madrid en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia, El Pozo, y junto a la calle Téllez, dejando un total de 192 víctimas mortales. Otra víctima, que estaba en coma, murió años después.

En una entrevista a Europa Press, la presidenta de esta asociación, que reúne a más de 600 víctimas de diversos atentados yihadistas, ha explicado que carecen de información "concreta y seria" sobre si hay material que pudiera ser susceptible de impulsar la causa para conocer los autores intelectuales y financieros de los atentados. Les consta que hay información clasificada, pero lamentan que cuando llegue el momento de la desclasificación de esos secretos pueda ser tarde porque se hayan cumplido los 20 años que estaban fijados para la prescripción en el momento de las explosiones.

En este sentido, Majali ha recordado que la propia sentencia de la Audiencia Nacional, de 2007, y la del Tribunal Supremo no señalaban a los autores intelectuales o financieros, y apunta que ahora "a partir de 11 de marzo de 2024, si prescribe, en el momento en el que haya indicio o cuestión que pueda señalar a esos autores ya no podrán ser juzgados".

Esta asociación considera que en cualquier momento puede conocerse algún dato o indicio que por fin resuelva las incógnitas que giran en torno a esa tragedia, y su presidenta advierte de que en el yihadismo terrorista las redes operan a nivel internacional por lo que en otros juicios como el de la Sala Bataclán o el de los atentados de Bélgica "no es descartable que surja información que conecte con los autores del 11M". Añade que si ese hallazgo "surge tras el 11M de 2024, -los autores- quedarán impunes".

A pesar de que el reloj corre en su contra en la prescripción del delito de terrorismo -si hubiera ocurrido hoy, con la reforma del Código Penal de 2010 ya no prescribirían-, la presidenta indica que existe una segunda vía distinta a la apertura de diligencias antes de 2024, y es la "doctrina Miguel Ángel Blanco". Así, ha explicado que la asociación se ha personado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional en la que se investiga al ex jefe de ETA Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería, y otros dirigentes etarras como autores intelectuales del asesinato del concejal de Ermua.

Para Marjali, esta doctrina impulsada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, que también es letrado de esta asociación, "abre la puerta" a declarar la imprescriptibilidad de los atentado del 11M. Según la tesis del abogado, todos los asesinatos terroristas que no hubieran prescrito cuando España declaró imprescriptible dicho delito -2010- ya no podrán caducar nunca.

En cualquier caso, Majali ha apuntado que la intención de esta asociación no es criticar el trabajo del tribunal que juzgó los atentados sino que sólo quieren saber "quién lo hizo, cómo se pagó y por qué se hizo". "A cualquiera que haya sufrido un acto violento en su familia y entorno (...) buscará saber quién lo hizo y por qué", ha añadido, para sumar que "no es de recibo que quienes idearon y pagaron para matar a 193 personas no hayan sido señalados".

Madrid recuerda el 19 aniversario del atentado

Como todos los años, Madrid ha recordado a las víctimas con distintos actos que tendrán como epicentro la capital pero también otros en localidades del Corredor. Los más destacados se han producido en la Puerta del Sol, en la estación de Atocha y en el parque de El Retiro.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han recordado a primera hora de la mañana en la Puerta del Sol a las víctimas mientras tañían durante dos minutos las campanas de todas las iglesias de la región. La corona ha sido depositada en la fachada de la Real Casa de Correos, a los pies de la placa que en la Puerta del Sol recuerda uno de los días más negros de la historia del país.

En el acto, acompañados por la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, y representantes de todos los grupos políticos de Asamblea y Ayuntamiento, han estado respaldados por la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Mayte Araluce; la presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, Dori Majali; el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero; y el presidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Eulogio Paz.

Los acordes del Adagio for String, interpretado por la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, y el himno nacional han puesto el punto y final al acto solemne.

En Atocha, se ha celebrado un acto conmemorativo de "memoria" y "reflexión", organizado por UGT, Comisiones Obreras, Unión de Actores y la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, que ha contado con la presencia de los principales representantes políticos. Antes de dar paso a los discursos, el acto de recuerdo ha contado con una actuación musical que ha finalizado con el alza al aire de globos blancos acompañado de un minuto de silencio.

Así, la secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, ha resaltado el compromiso de recordar a las víctimas y la necesidad de acompañar en el dolor a familiares y amigos. "Es un día de reflexión en el que hay que poner en valor la solidaridad del pueblo madrileño", ha señalado antes de exigir este "mismo esfuerzo" a la clase política del país y la región. "Lo primero que hay que poner en valor es la vida de las personas", ha insistido.

Por otra parte, la secretaria general de Comisiones Obreras de Madrid, Paloma López, ha hecho hincapié en la principal víctima de la barbarie, "la clase trabajadora" que cada día se levanta para estudiar o trabajar con el fin de poder vivir "lo más dignamente posible".

Tras finalizar los discursos, los ponentes y asistentes han realizado una ofrenda de flores rojas, con el fin de "recordar lo que pasó y que estas cosas no vuelvan a suceder". El alcalde de Madrid junto a los candidatos a la Presidencia y Alcaldía por PSOE (Juan Lobato y Reyes Maroto, respectivamente), Podemos (Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor) y la candidata a la Presidencia de Más Madrid, Mónica García, han estado presentes.

Por último, en el parque de El Retiro, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha organizado un homenaje en el Bosque del Recuerdo. Su presidenta, Maite Araluce, ha reprochado durante su discurso al Gobierno que la condición de víctima del terrorismo no prescribe, ya que a partir del próximo marzo de 2024 no será posible iniciar nuevas investigaciones judiciales para resolver las incógnitas pendientes de aquel 11 de marzo de 2004

"No nos abandonéis", ha pedido durante el acto en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro, donde se han lanzado al cielo 193 globos blancos, uno por cada víctima. En este sentido, Araluce también ha subrayado que "el fin del terrorismo nunca puede ser sinónimo de impunidad", ya que considera que las víctimas merecen una "justicia efectiva".

Al acto han asistido también representantes del Partido Popular y Ciudadanos. En concreto estaban el presidente de PP, Alberto Núnez Feijóo, acompañado por Ayuso y Martínez-Almeida. Por parte de CS, ha asistido la portavoz nacional de CS, Patricia Guasp, junto a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. También ha asistido la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, entre otras autoridades.

Sánchez reivindica la "fortaleza de la democracia" frente al "fanatismo y el extremismo"

Desde Huelva, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dedicado este sábado un "sentido recuerdo" a las víctimas de los atentados terroristas perpetrados en Madrid así como ha aprovechado la efeméride para reivindicar "la fortaleza de la democracia, de nuestro sistema de valores, ante el fanatismo y el extremismo".

"Es imposible que el paso del tiempo borre el recuerdo de aquella mañana tan irreal", ha comentado el presidente, quien en esa línea ha agregado que todos los que pudieron vivir aquel día con una cierta edad "podemos compartir que recordamos y recordaremos siempre lo que estábamos haciendo ese día a esa hora".

Sánchez ha subrayado que "hoy, como cada 11 de marzo, rendimos tributo a las víctimas, sentimos como propio el dolor de sus familiares y amigos, y nos conjuramos para reivindicar la fortaleza de la democracia, de nuestro sistema de valores, de la sociedad en la que vivimos ante el fanatismo, el extremismo y la intolerancia", ha enfatizado.

