De los guiños a Victoria Federica a su afición por los toros: Ayuso, la gran aliada política de Juan Carlos I

“Felicito a Victoria Federica por ser la imagen de la Feria de San Isidro 2025, quien combina moda, juventud y pasión por la fiesta y por España. Decirte que a tu abuelo se le echa mucho de menos en esta plaza. Y en Madrid se le quiere mucho”. Gran aplauso en un acto en Las Ventas a principios de febrero. Sobre el escenario está la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le dedica estas palabras a la nieta mayor de Juan Carlos I.

Poco más de un mes después el emérito ha vuelto a sacudir la actualidad política y a convulsionar la imagen de la monarquía al poner su primera demanda contra un político, con la idea de que el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla sea condenado a pagar 50.000 euros por verter contra él supuestamente “expresiones calumniosas e injuriosas lesivas contra su honor”.

Y en este inédito flanco judicial iniciado por Juan Carlos I vuelve a aparecer el nombre de la presidenta de la Comunidad de manera paralela. El rey emérito ha elegido para su defensa a Guadalupe Sánchez, la abogada contratada también por Alberto González Amador, pareja de la líder autonómica que está imputado por delitos como fraude fiscal, administración desleal y falsedad en documento mercantil. La gerente del bufete Novalex Spain es colaboradora habitual en medios y tertulias de la derecha, donde critica duramente a Pedro Sánchez, lanza proclamas contra la selección española femenina de fútbol y rechaza que haya un genocidio en Gaza. Además, en sus redes sociales hace retuits a mensajes de la formación de ultraderecha de Vox.

"Se me parte el alma"

Díaz Ayuso se ha convertido en la política que con más ímpetu defiende al rey emérito, que se fue a vivir a Abu Dabi tras saltar el escándalo por la existencia de una fundación con fondos millonarios (incluso Felipe VI acudió a un notario para rechazar esa herencia). La presidenta de Madrid ha defendido incluso la regularización fiscal que hizo el monarca para evitar sentarse en el banquillo, un hecho que fue crucial, junto a su inviolabilidad y a la prescripción de los delitos, para que la Fiscalía del Supremo archivara las causas por el cobro de comisiones del AVE a la Meca, la utilización de tarjetas black de empresarios amigos y la creación de sociedades en paraísos fiscales.

Tras conocerse que el rey se iba a vivir a los Emiratos en verano de 2020, la presidenta de Madrid escribió una tribuna en ABC donde decía: “Se me parte el alma ver al rey emérito despojado de la presunción de inocencia y del agradecimiento debido de su legado histórico, incluso del mínimo respeto a su dignidad personal”.

En la Asamblea de Madrid en diciembre de ese mismo año, Díaz Ayuso sostuvo: “Aquí todos los ciudadanos regularizan su situación cuando consideran en tiempo y forma. Todos los ciudadanos. Pueden ser futbolistas, famosos de todo tipo o políticos de cualquier partidos. Los hay, le aseguro, de todos los partidos. Y, por supuesto, la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley. El rey don Juan Carlos no es como usted ni muchísimo menos. Para empezar ha sido un gran embajador de este país durante muchísimos años. Gracias a su trabajo pudimos pasar de una dictadura con la que no se llevaba especialmente bien a una democracia de la ley a la ley y con unas instituciones tan fuertes y tan bien representadas que han permitido que personas como ustedes, que las quieren derribar desde dentro, estén en esos escaños criticando al monarca. Su problema no es el rey Juan Carlos, sino Felipe VI y la monarquía parlamentaria”.

"¿Explicaciones de qué?"

A lo largo de estos años, la presidenta madrileña también ha rechazado que Juan Carlos I tenga que explicar su comportamiento ante los españoles. “¿Explicaciones de qué?”, dijo durante una entrevista con Carlos Alsina en relación a la primera visita a España en 2022 del emérito tras dos años viviendo en los Emiratos Árabes. Con este mensaje al hilo: “Los enemigos odiadores de España están celebrando un trato humillante al rey, frente al silencio cómplice y cobarde del presidente del Gobierno”. En otras ocasiones asimismo ha evidenciado su “simpatía y aprecio” por el emérito.

La presidenta de Madrid también salió en defensa del rey emérito el año pasado tras revelarse las grabaciones entre Juan Carlos I y la actriz Bárbara Rey. “Por cada audio, me gustaría que salieran dos o tres hitos”, subrayó Díaz Ayuso, que alabó el trabajo hecho por el anterior monarca y subrayó que los españoles le deben “tanto” a su figura.

La conexión taurina

Los gestos llegaron también en la presentación de la Feria de San Isidro el pasado mes de febrero. La plaza de Las Ventas ha elegido como figura de su cartel a Victoria Federica, hija de la infanta Elena, el gran apoyo de Juan Carlos I dentro de su familia. Fuentes de la Comunidad de Madrid dicen que la elección no depende de la administración (a pesar de que es una concesión), sino de la empresa que gestiona el coso taurino. Fuentes de esa compañía (Plaza 1) señalan que es una decisión de esta empresa privada, de Simón Casas y Rafael García Garrido, y que se debe a la afición de la influencer por el mundo de la tauromaquia. Indican que no se le ha pagado por poner su imagen.

También Díaz Ayuso y la infanta Elena han mostrado complicidad en algunos actos en los últimos años. La hija mayor del emérito y la presidenta de Madrid han amadrinado juntas corridas de toros como la de Navalcarnero a favor de FESBAL y han presidido actos como la gala Anual de la Asociación de Prensa Deportiva de Madrid.