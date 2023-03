El vientre de alquiler de Ana Obregón sacude la política: el PP gira frente al rechazo de la coalición

“EXCLUSIVA. Ana Obregón, madre de una niña nacida por gestación subrogada. Las emocionantes imágenes de la felicidad de Ana al salir con su bebé en brazos del hospital en Miami. La pequeña vino al mundo el lunes 20 de marzo en Miami, donde Ana ha alquilado un apartamento con vistas al mar para pasar estos primeros días”.

Así arranca la página 46 del número 4.105 de la revista ¡Hola!, que llegó a los kioscos este miércoles. Con una portada y un reportaje de seis páginas que ha removido la conversación pública en todo el país y ha provocado también un terremoto político, poniendo otra vez en el centro del debate la práctica de los vientres de alquiler a dos meses de las elecciones municipales y autonómicas.

En España la gestación subrogada está prohibida por ley, pero está abierta la vía que permite el registro de hijos a través de una sentencia de filiación (algo que podrá utilizar Ana Obregón si tiene una resolución de un tribunal competente en los Estados Unidos). Los vientres de alquiler fueron un tema de debate durante años en los partidos políticos, aunque en estos momentos sólo Ciudadanos, dentro de las formaciones con más representación parlamentaria, tenía una posición favorablemente abierta y había intentado, sin éxito, una regulación en las Cortes Generales.

El giro del PP

La portada de ¡Hola! ha tenido su efecto más directo en el PP, que hasta ahora se había posicionado en contra de las iniciativas de Cs y tenía una posición confusa en sus estatutos. La nueva dirección del PP se abre a partir de este momento a regular la gestación subrogada pero de manera altruista. Vox volvió a rechazar, en cambio, su legalización. Y los partidos del Gobierno de coalición progresista se reafirmaron en su negativa a los vientres de alquiler, subrayando que se trata de violencia contra la mujer.

El movimiento de cambio, por lo tanto, se ha producido en el PP, un partido sobre el que ha mostrado su preferencias políticas en los últimos tiempos Ana García Obregón. En 2017, en el congreso del partido con Mariano Rajoy al frente, este tema ya provocó una división interna y los documentos sociales que emanaron pasaron de puntillas sobre la cuestión, después de que el sector más apegado al catolicismo frenara los intentos de dirigentes como Javier Maroto y Cristina Cifuentes.

Entonces, se fijó una postura descafeinada: “Uno de esos nuevos debates presentes en la sociedad española hace referencia a la gestación subrogada. Y en el ámbito de esta realidad se encuentran los niños que llegan en este momento a España y que han nacido por gestación subrogada en otros países. Todo ello responde a una realidad sobre la cual existen opiniones y posiciones diversas”.

“Por encima de todo, reiteramos que el Partido Popular está siempre al servicio de las personas, protegiendo de una manera más especial a las personas vulnerables, siendo los niños y sus derechos una prioridad para nosotros. Nos encontramos ante una realidad muy delicada y extremadamente sensible, por lo que entendemos que es uno de los asuntos que requiere un debate en profundidad, serio y sereno. Un debate que tras escuchar a los expertos tanto desde el ámbito científico, como jurídico y ético, nos permita dialogar, debatir y construir juntos un posicionamiento que dé una respuesta clara y de amplio consenso ante un tema tan importante que afecta a la vida, la dignidad humana y a la conciencia de todos”, rezaba el texto.

Un debate que no se terminó de resolver en los años siguientes, pero cuando el PP se tuvo que posicionar en el Congreso siempre rechazó la gestación subrogada. Así pasó cuando Cs registró su propuesta en 2017 en la Cámara Baja, donde Rafael Hernando se mostró en contra. Y en la Comisión de Igualdad en 2020 también expuso su negativa el Partido Popular durante el debate de una propuesta de Vox.

Pero los vientos ahora en el PP soplan de otra manera, y es que el propio Alberto Núñez Feijóo estuvo en 2017 con las posturas de Maroto y Cifuentes. Génova 13, según fuentes de la formación, se mostró este miércoles abierta a regular la gestación subrogada que no tenga contraprestación económica, algo que se alinea con las iniciativas de Ciudadanos.

La dirección del PP muestra este giro en el debate, pero no prevé oficializar una postura vía estatutos antes de las elecciones generales al no estar previsto un congreso hasta 2024. El “requisito”, indican en Génova 13, es que no haya ningún tipo de pago ni que se pueda “mercantilizar”. No han desvelado cómo sería la propuesta concreta.

Obregón, cercanía con Feijóo y Ayuso

Desde el Partido Popular no se ha querido entrar en valoraciones personales sobre García Obregón. La cantante y actriz ha mostrado en los últimos tiempos su querencia por este partido. El pasado verano puso en valor la figura de Alberto Núñez Feijóo, al que calificó como “el más preparado”. Además, también hizo pública su simpatía por Isabel Díaz Ayuso y su gestión de la pandemia: “Tenía que ser mujer para hablar alto y claro. Da igual el partido. Se trata de la vida de los españoles”.

Obregón pertenece a una de las familias millonarias de Madrid. Su padre, Antonio García, fue un importante constructor y empresario, además de uno de los hombres clave para levantar la urbanización de La Moraleja, el epicentro de la jet set nacional. Este mismo mes se ha bautizado con su nombre la plaza de acceso a esta zona, lugar de encuentro de los vecinos entre algunos de los restaurantes más selectos del país.

La noticia del nacimiento vía vientre de alquiler de Obregón ha puesto en el foco a Ciudadanos, que estaba totalmente desdibujado en el panorama nacional. Los naranjas han tenido este tema siempre como una de sus banderas. El portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, pidió al Gobierno este miércoles "una regulación jurídica que dé seguridad para el mantenimiento de los derechos de los menores" aunque "no esté de acuerdo" con la gestación subrogada.

La última propuesta de Ciudadanos fue registrada en 2019, en plena semana del Orgullo LGTBi. Su idea está en línea del sistema de vientres altruistas, como en Reino Unido o Canadá. La mujer gestante no aportaría material genético propio y dona su “capacidad de gestar” a terceros, aunque recibiría una “compensación resarcitoria”. Asimismo, se diseñaba una horquilla de edad para las personas subrogantes (de 25 a 45 años). Es decir, si se hubiera convertido en ley, no hubiera servido para Ana Obregón, de 68 años.

Dentro de las derechas, Vox es la formación que tiene la postura en contra. En el Congreso, el portavoz de la ultraderecha, Iván Espinosa Espinosa de los Monteros, lanzó: “No tenemos una posición sobre la gestación subrogada en madres de 68 años. No tenemos una posición tomada al respecto". Pero, posteriormente, el grupo a través de un mensaje a la prensa reafirmó su rechazo a los vientres de alquiler y pidió medidas para evitar la legalización “de facto” de esta práctica.

Vox propuso ya en el Congreso que se derogara la instrucción de 18 de febrero de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre actualización del régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución. Proponía que se dictara una nueva instrucción con el objeto de aplicar en su integridad la doctrina del Tribunal Supremo "a fin de impedir la legalización de facto de la gestación subrogada y de sus consecuencias en España".

"Supone la explotación de las mujeres"

La coalición progresista de PSOE y Unidas Podemos se mostró totalmente en contra de la gestación subrogada. Fuentes de La Moncloa subrayan su rechazo “claramente” al alquiler de vientres: “Supone la explotación reproductiva de las mujeres, es una práctica prohibida en nuestro país”. Además, desde el Ejecutivo se recuerda que en la recién aprobada ley del aborto queda prohibida toda publicidad que fomente esta práctica ilegal. Además, se van a realizar campañas informativas para evitarla. La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, calificó de “dantesca” la imagen de Ana Obregón saliendo en silla de ruedas con el bebé del hospital en Miami.

El PSOE también vivió este debate interno hace años, pero quedó resuelto en el congreso de 2017, cuando Pedro Sánchez volvió a tomar las riendas del partido tras las primarias contra Susana Díaz. En aquel cónclave socialista, se impusieron las tesis de las feministas y del propio líder para rechazar los vientres de alquiler frente a las posturas de Juventudes Socialistas y de sectores LGTBi. En aquellos días el líder del partido sentenció: “No estoy a favor de utilizar el cuerpo de la mujer para la prostitución, para la trata, ni para la maternidad subrogada”.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, mostró este miércoles también su rechazo total a los vientres de alquiler y subrayó que se trata de un tipo de violencia contra la mujer. "Nunca se olviden de las mujeres que están detrás, hay un sesgo de discriminación por pobreza claro. No se olviden de que es un práctica que no es legal en España, que está reconocida en nuestro país como una forma de violencia contra las mujeres", dijo en los pasillos del Congreso. Podemos siempre rechazó las iniciativas de Cs y ha remarcado desde hace años que sería un “error histórico” legalizar la práctica.