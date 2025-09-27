Villaviciosa de Odón gasta 200.000 euros más en toros que en actividades infantiles para sus fiestas patronales

El municipio madrileño de Villaviciosa de Odón celebra desde el pasado viernes 19 de septiembre sus fiestas patronales. Unas fiestas que durarán algo más de una semana, hasta el domingo 28 de septiembre. El Ayuntamiento, liderado por el Partido Popular con el apoyo de Vox, quiere que los espectáculos taurinos sigan ganando fuerza en sus fiestas y que se consoliden como uno de sus grandes atractivos.

El Consistorio, según la Plataforma de Contratación del Sector Público, ha adjudicado 242.000 euros (sin IVA) de su presupuesto a la empresa Gestión Espectáculos Toledo SL para la organización, gestión y realización de los festejos taurinos de las fiestas patronales de este 2025. Mientras tanto, la inversión realizada en actividades lúdicas infantiles apenas supera los 39.000 euros. Una diferencia de más de 200.000 euros con los que el Ayuntamiento pretende “mantener y potenciar esta tradición de interés cultural, con gran arraigo popular y profundas raíces históricas”. Estos festejos taurinos consistirán en tres encierros, dos novilladas y una corrida de toros.

Además, esta inversión para espectáculos taurinos supera con creces los 178.400 euros invertidos en instalaciones deportivas o los 190.000 euros empleados en el mantenimiento y la rehabilitación de las calles.

Denuncias por actividades “inapropiadas” para menores

El pasado lunes 22 de septiembre, durante las mismas fiestas, se realizó la actividad de ‘Láser Combat’. Un evento organizado por la Concejalía de Juventud, dirigido a jóvenes a partir de 12 años que consistía en simular una batalla con pistolas láser.

A raíz de esto, muchos vecinos, sobre todo padres y madres del municipio, mostraron su descontento en las redes sociales del Ayuntamiento por este tipo de actividades que consideraban “inapropiadas” para los más jóvenes. Algunos de los comentarios que podían leerse en la publicación de Facebook de la cuenta del Ayuntamiento calificaron la actividad de “lamentable” e insistían en que no era “el tipo de enseñanza adecuada” para los jóvenes. “¿De verdad que la forma de diversión tiene que ser a través de un juego que simula metralletas con la que está cayendo?”, se pregunta una madre villaodonesa con la que ha contactado infoLibre.

* Esta información se publica después de que se le hayan requerido una serie de datos adicionales al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón que no se encontraban presentes en el Portal de Transparencia del Consistorio. En el momento de publicación de esta noticia, el Ayuntamiento solo ha respondido que "hay más partidas de otras actividades" pero que las facilitarán "en cuanto esté todo contabilizado".