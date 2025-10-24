Uno de los vocales progresistas del CGPJ presenta su renuncia por razones personales

El vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José María Fernández Seijo, ha comunicado formalmente este viernes su renuncia a la presidenta del órgano, Isabel Perelló.

Fuentes jurídicas informan a EFE de la renuncia de unos de los vocales con más peso en el bloque progresista, que alega "razones personales" tras poco más de un año como vocal en el Consejo.

Su dimisión se explica tras el bronco pleno de este jueves en el que el grupo conservador, con el voto de la presidenta y del vocal Carlos Hugo Preciado, sacó adelante una propuesta para renovar las comisiones del Consejo que rompe el equilibro de poder entre bloques, de manera que ahora tendrá mayoría en la Permanente, la sala de máquinas que maneja el día a día de la institución.

Precisamente, unas de las últimas actuaciones de Seijo como vocal ha sido la de firmar un comunicado con ocho vocales progresistas en el que expresan su malestar por el nuevo reparto de poder en el CGPJ.

Estos nueve vocales denuncian la ruptura del consenso que había garantizado un funcionamiento "equilibrado y cooperativo" del órgano de gobierno de los jueces y acusan a la presidenta Isabel Perelló de imponer un cambio de reglas que les excluye.

Porque el Pleno aprobó la lista de Preciado, encuadrado en el ala progresista pero que desde hace tiempo actúa como independiente, quien presentó una propuesta idéntica a la del bloque conservador.

Los vocales progresistas recuerdan que durante el primer año de mandato, el Consejo había trabajado sobre reglas pactadas que aseguraban la representación razonable de las distintas sensibilidades, la distribución equilibrada de responsabilidades, la paridad y la transparencia.

Ese modelo -señalan- permitió un año de estabilidad institucional, más de 160 nombramientos judiciales y un clima de confianza inédito.

"Ese equilibrio se ha roto de manera abrupta y deliberada. La presidenta del Consejo, Isabel Perelló, ha impuesto un cambio de reglas que excluye a los vocales progresistas —que representan el 45 % del Pleno— y altera la base de cooperación que había presidido la etapa anterior", denuncian.

Consideran que el resultado no puede considerarse consensuado, ya que el reparto es "arbitrario y desequilibrado", y otorga al vocal Preciado una representatividad equivalente a la de un grupo propio, "quebrando cualquier regla mínima de equilibrio interno".