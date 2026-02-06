Podemos votará a favor del decreto del "escudo social"

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero ha confirmado este viernes que su formación votará a favor del decreto del "escudo social", en el que se incluye la moratoria de los desahucios, cuando llegue al Congreso de los Diputados, según recoge EFE.

Así lo ha asegurado en una entrevista en TVE, al ser preguntada por esta cuestión después de que el Gobierno acordara trocear el decreto ómnibus en dos para votar por separado la revalorización de las pensiones y el denominado escudo social.

"Cuando venga el decreto en el que se protege a las familias, incluso aunque ha decrecido esa protección, nosotras vamos a votar a favor", ha señalado la dirigente morada, quien ha considerado "evidente que no puede haber desahucios sin alternativa habitacional". Montero ha criticado que se ponga en duda siempre "los derechos de la gente", incidiendo en que ese es el motivo por el que este Gobierno está en una "situación tan crítica y por lo que la legislatura está muerta".

"Han estado más preocupados de decir que la izquierda hacía ruido (...), que nos dejemos de pancartas, que este no es un momento de pancartas, y no han estado pendientes de afrontar una derecha que quiere arrasar con todo y que no le importan las familias desahuciadas", ha apuntado. Tras indicar que todo el mundo sabe para qué van a estar los votos de Podemos, ha dicho que el problema de fondo es que España necesita un Gobierno que proteja a la gente, que eso, en su opinión, "no lo tenemos y está sirviendo como alfombra roja para la derecha".

A favor de que voten los inmigrantes

Ha presumido, por otra parte, del papel de Podemos a la hora de impulsar la regulación de migrantes, y ha defendido la necesidad de que España tiene que lanzar un mensaje contrario "al racismo institucional".

"En un momento en el que se están secuestrando niños en EEUU, nosotras tenemos que demostrar que otro mundo es posible y que a las personas hay que tratarlas como personas", ha comentado.

Sobre la propuesta de Podemos de que los migrantes regularizados puedan votar, ha dicho que es "imprescindible dar la batalla" para que eso sea sí, incidiendo en que "si viven aquí, trabajan aquí, ¿por qué no van a poder votar?".