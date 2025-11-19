Vox logra que el PP apoye su ley para limitar la regularización de migrantes en el Senado

Vox ha logrado este miércoles el apoyo del PP en el Senado a la toma en consideración de su proposición de ley para endurecer la normativa de extranjería y, entre otras cosas, restringir la principal vía de regularización que tienen las personas migrantes que viven en España para conseguir los papeles.

Con el anunciado voto a favor del PP, lo previsible es que la toma en consideración de esta iniciativa salga adelante frente al rechazo del resto de grupos que han participado en el debate: PSOE, ERC, PNV y Asociación Socialista Gomera (ASG).

Durante el debate, la senadora de Vox Paloma Gómez ha defendido su propuesta, que además de dificultar la vía del arraigo aumenta el plazo de internamiento de personas extranjeras en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), de los 60 días actuales a 180.

También facilita y amplía los motivos para la expulsión de residentes extranjeros de España, como la entrada irregular en el territorio o haber cometido "una conducta dolosa que constituya en nuestro país un delito grave, un delito menos grave o tres delitos leves", y allana el camino para expulsar a solicitantes de asilo.

Después de la defensa de esta iniciativa, los senadores del PSOE, ERC, PNV y ASG han cargado contra la medida y el discurso de Vox.

El senador socialista José Manuel Tofiño ha dejado claro que la iniciativa, "contraria a la migración", "choca" con sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y pretende eliminar el arraigo, una herramienta que "favorece la cohesión social y reduce la marginalidad".

Muy crítica ha sido también la senadora de ERC Sara Bailac, quien ha acusado a Vox de fomentar el odio y el miedo al migrante por su necesidad de buscar enemigos a los que señalar con noticias falsas, desinformación e islamofobia.

Ha pedido las competencias en inmigración para Cataluña y ha cargado contra los bulos que demonizan a esta parte de la población, al asegurar que no existe relación directa entre inmigración y delincuencia y que las personas extranjeras, lejos de quitar el trabajo a los españoles, complementan sectores enteros y contribuyen más al Estado del bienestar de lo que reciben de él.

El Ingreso Mínimo, otro dato contra los bulos sobre migrantes: solo un 17% de los receptores son extranjeros Ver más

Desde el PNV, la senadora Nerea Ahedo también ha rechazado tajantemente la propuesta y las palabras de Vox por su tono "alarmista", la manipulación que hacen de los datos y su "obsesión" con las expulsiones, resumiendo así su planteamiento: "les uso cuando me sirven y les echo cuando me estorban".

Por último, la senadora del PP María del Rocío Divar ha señalado la necesidad de que España recupere el control sobre la inmigración, ya que el Gobierno "ha fracasado" por falta de voluntad política y ha coincidido en parte del diagnóstico de Vox, al asegurar que el arraigo ha pasado de ser una figura excepcional a "un canal masivo de entrada".

Divar ha anunciado que su grupo votaría a favor de la toma en consideración de la propuesta por "coherencia", aunque ha subrayado que el PP ha presentado un plan de inmigración "mucho más eficaz y completo", con medidas como condicionar las ayudas como el Ingreso Mínimo Vital a la búsqueda de empleo o expulsar a los menores migrantes no acompañados que informen erróneamente de su edad.