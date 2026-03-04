Vox no apoya la investidura de Guardiola y fuerza una segunda votación este viernes

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, no ha logrado ser investida para continuar al frente de este Ejecutivo regional tras el rechazo de Vox, formación política que, no obstante, sigue con la mano tendida para alcanzar un acuerdo.

Todos los grupos parlamentarios de la oposición (PSOE, Vox y Unidas) han votado en contra este miércoles a la investidura de la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, quien necesitaba mayoría absoluta.

El voto de Vox era decisivo en esta sesión parlamentaria para que Guardiola lograra ser investida en esta sesión, quien volverá a someterse a una nueva votación este mismo viernes, en la que solo necesitará mayoría simple y, por tanto, es necesario que Vox al menos se abstenga.

"Hoy no cuenta con la confianza de mi grupo parlamentario", ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, abriendo la puerta a que se pueda alcanzar un acuerdo en las próximas 48 horas.

[Noticia en ampliación]