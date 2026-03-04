Vox no apoyará a Guardiola para ser presidenta este miércoles ante la falta de acuerdo

Vox no apoyará a María Guardiola para ser presidenta de la Junta de Extremadura en la primera votación que se llevará a cabo este miércoles en la Asamblea. Ante la falta de un acuerdo que permita el "cambio" real de políticas y "garantías" de que se cumpla, la formación de Santiago Abascal rechazará la propuesta de Guardiola, que en esta primera votación necesita una mayoría absoluta, según informa EFE.

"Será un sí o un no, porque aquí no hay medias tintas. Si hay acuerdo, será un sí y si no lo hay, será un no, y ahora mismo, como usted sabe, no hay ningún acuerdo", ha expresado el portavoz de esta formación, Óscar Fernández, durante su intervención en el pleno de debate de investidura.

No obstante, ha transmitido que siguen dispuestos a llegar a ese acuerdo sobre la base de unas propuestas que el PP -ha dicho- conoce claramente, de modo que el horizonte en la negociación se marcaría ahora para este viernes cuando, transcurridas 48 horas, habrá un segundo intento en el que bastará con mayoría simple, lo que se podría lograr con la abstención de Vox.

Si Guardiola no resultase elegida el viernes, hay un plazo de dos meses desde la primera votación, hasta el 4 de mayo, para intentarlo con la misma candidata o con otros diputados y en caso de que no hubiese acuerdo, la Asamblea quedaría disuelta y habría elecciones de nuevo.

Para evitar ese escenario, es necesaria una negociación entremedias en la que, según ha insistido Fernández, lo primero son los proyectos para "cambiar" Extremadura tras 40 años de "ruina y mafia socialista", analizar "medida a medida, punto por punto", su dotación presupuestaria, y llegado el momento, después se hablaría de "lo menos importante", "dónde se sienta cada uno".

Pero por encima de todo están las "garantías" del cumplimiento de las medidas pues hace dos años y medio pactaron una serie de compromisos que el PP, ha criticado, no cumplió, "engañando" a los extremeños y manteniendo un acercamiento a las políticas del PSOE.

Ha indicado que "queda mucho por concretar", como demostró en su discurso de este martes Guardiola, quien "se quedó en los titulares más que en el meollo de la cuestión", y ha asegurado que "si hoy no se ha llegado a un acuerdo es porque... en Génova todavía no quieren".

En este punto, se ha compadecido de la candidata popular por tener que soportar la "humillación" de que su propio partido le "reprenda" en público y le "desautorice" en la negociación como interlocutora: "Usted tiene a sus adversarios en esta Asamblea pero tiene a sus enemigos dentro de su partido".

En su discurso, Fernández ha reiterado las medidas que Vox considera imprescindibles para un posible acuerdo, como la defensa de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz hasta 2050, el impulso inmediato del proyecto de regadío de Tierra de Barros o la protección del sector primario frente a las imposiciones del Pacto Verde Europeo.

Otras demandas pasan por un refuerzo de la sanidad extremeña con 500 millones de euros adicionales, un plan de contratación de 1.200 enfermeros, una profunda rebaja fiscal, medidas de apoyo a la natalidad y a las familias, incentivos para el acceso de los jóvenes a la vivienda, la liberación de suelo para facilitar la construcción de viviendas protegidas y la prioridad nacional para los españoles en ayudas sociales y vivienda.

Asimismo, Vox plantea la eliminación de subvenciones a entidades ideológicas y ONG vinculadas a la promoción de la inmigración ilegal, la oposición al reparto de inmigrantes ilegales en Extremadura, la simplificación de la normativa ambiental y la reducción del número de diputados en la Asamblea de Extremadura, entre otras medidas.