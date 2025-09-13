La Vuelta se ve obligada a cambiar el recorrido de su penúltima etapa por las protestas en Cercedilla

La Vuelta España se ha visto obligada a desviar el recorrido de su penúltima etapa, con salida en Robledo de Chavela y final en La Bola del Mundo y que recorría diversos puntos de la Sierra de Madrid, por una gran protesta propalestina ubicada en la madrileña localidad de Cercedilla. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero han participado en la concentración.

En concreto, los corredores que marchaban escapados evitaron el paso por Cercedilla, donde había instalado un esprint intermedio. La organización desvió la carrera hacia la localidad de Los Molinos.

1.500 policías blindarán Madrid para el final de La Vuelta ante las movilizaciones por Gaza

A lo largo del día se habían convocado concentraciones en las localidades madrileñas de Robledo de Chavela, San Lorenzo del Escorial, Cercedilla y Navacerrada, pero el pelotón de la Vuelta Ciclista llegó finalmente a la meta en la Bola del Mundo.

Para este fin de semana la Policía ha desplegado 1.100 agentes y la Guardia Civil otros 400 para velar por la seguridad de la Vuelta Ciclista a España, ante las protestas que se están sucediendo por la participación del equipo Israel Premier Tech.

La etapa de mañana domingo, que transcurre entre la localidad madrileña de Alalpardo y Madrid, se ha recortado en 5 kilómetros por "motivos de circulación", según ha decidido la organización de la prueba.