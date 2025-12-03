La Xunta rechaza investigar la gestión como alto cargo de Norberto Uzal, condenado a 20 años por delitos fiscales

La semana pasada la Audiencia Nacional hizo pública la condena a casi 20 años de cárcel por varios delitos fiscales en empresas privadas a Norberto Uzal, que fue director general de Administración Local en la Xunta entre 2009 y 2013, con Alberto Núñez Feijóo como presidente y Alfonso Rueda como conselleiro de Presidencia y jefe directo de Uzal. Sobre esa condena y posibles actuaciones del Gobierno gallego fue preguntado este lunes Rueda, que no ve "razones" para revisar el trabajo de Uzal en la Xunta.

El nombramiento de Uzal como director general de Rueda en 2009 fue polémico por su pasado en Falange, y tras su salida en 2013 hizo públicos desencuentros con altos cargos del PPdeG, incluido el propio Rueda. Aún así, fue concejal del PP en Rianxo hasta 2016.

Este lunes el presidente fue preguntado si confía en la gestión que hizo Uzal como alto cargo o si va a investigar sus actuaciones en la Xunta ahora que acaba de ser condenado por diversos delitos en el sector privado. Rueda incidió en que Uzal "hace casi 13 años que ya no trabaja en la Xunta". "Es cierto que fue alto cargo en su momento, y que las cuestiones por las que tuvo esta condena nada tienen que ver" con aquellos cometidos, dice el presidente.

"Mientras fue director general no tengo percepción, ni la tuve en aquel momento, de que hiciese nada en contra de la normativa", asegura el presidente. "No veo razones para revisar la labor de una persona condenada por cosas que no tienen nada que ver", concluyó Rueda.