Transparencia total
Transparencia total
Buscar

Premios infoLibre 2025

PREMIOS INFOLIBRE 🔓 Hoy y mañana abrimos nuestro contenido: conócenos y suscríbete con un descuento para siempre

Fotogalería

Todas las imágenes de los Premios infoLibre 2025

Premios infoLibre 2025

Todas las imágenes de los Premios infoLibre 2025

La quinta edición de los Premios infoLibre, que reivindican el periodismo valiente y veraz como antídoto contra la antipolítica, se ha celebrado este jueves 27 de noviembre en el Ateneo de Madrid. En esta ocasión, se ha galardonado a la UNRWA, Henar Álvarez, '1936', Martín Caparrós, Óscar Camps y nuestra socia Lourdes Gaitán.

Más sobre este tema
1 / 11

Los premiados de los Premios infoLibre 2025.

1 / 11

Los premiados de los Premios infoLibre 2025.

Roberto Villalón
2 / 11

Raquel Martí, presidenta de la UNRWA España, ha recibido el Premio infoLibre 2025.

2 / 11

Raquel Martí, presidenta de la UNRWA España, ha recibido el Premio infoLibre 2025.

Roberto Villalón
3 / 11

Lourdes Gaitán, ganadora del Premio Librepensadores, en los Premios infoLibre 2025.

3 / 11

Lourdes Gaitán, ganadora del Premio Librepensadores, en los Premios infoLibre 2025.

Roberto Villalón
4 / 11

Andrés Lima, director de la obra de teatro "1936", ha recibido el Premio a la Cultura, en los Premios infoLibre 2025.

4 / 11

Andrés Lima, director de la obra de teatro "1936", ha recibido el Premio a la Cultura, en los Premios infoLibre 2025.

Roberto Villalón
5 / 11

Martín Caparrós, ganador del premio Almudena Grandes, en los Premios infoLibre 2025.

5 / 11

Martín Caparrós, ganador del premio Almudena Grandes, en los Premios infoLibre 2025.

Roberto Villalón
6 / 11

La humorista y presentadora Henar Álvarez recibiendo su premio infoLibre

6 / 11

La humorista y presentadora Henar Álvarez recibiendo su premio infoLibre

Roberto Villalón
7 / 11

Óscar Camps, ganador del Premio al Compromiso Social, en los Premios infoLibre 2025.

7 / 11

Óscar Camps, ganador del Premio al Compromiso Social, en los Premios infoLibre 2025.

Roberto Villalón
8 / 11

El humorista Héctor de Miguel, Quequé, en los Premios infoLibre 2025.

8 / 11

El humorista Héctor de Miguel, Quequé, en los Premios infoLibre 2025.

Roberto Villalón
9 / 11

El expresidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, en los Premios infoLibre 2025.

9 / 11

El expresidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, en los Premios infoLibre 2025.

Roberto Villalón
10 / 11

Jesús Maraña durante la gala de los Premios infoLibre 2025.

10 / 11

Jesús Maraña durante la gala de los Premios infoLibre 2025.

Roberto Villalón
11 / 11

Virginia P. Alonso presenta el nuevo Premio Marisa Paredes a la Cultura.

11 / 11

Virginia P. Alonso presenta el nuevo Premio Marisa Paredes a la Cultura.

Roberto Villalón
Más sobre este tema
Publicado el
27 de noviembre de 2025 - 22:15 h
logo infoLibre
stats