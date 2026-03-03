TintaLibre presenta en Madrid su número de marzo 'Las borrascas ultras del agro'

Este martes 3 de marzo se presenta el nuevo número de TintaLibre, la revista mensual en papel de infoLibre. La edición 144 llega a los quioscos bajo el título Las borrascas ultras del agro y se acompaña de un suplemento especial, Memorias de la edad del plástico, un monográfico elaborado en colaboración con EsPlásticos que invita a repensar el papel de este material en la vida contemporánea.

El acto tendrá lugar a las 19:45 horas en la Sala Azul del Espacio Ronda (Ronda de Segovia, 50, Madrid) y propone una conversación abierta sobre el plástico como elemento central de nuestra cultura material: presente en los objetos cotidianos, en el diseño, en la innovación industrial y también en la creación artística. La apertura correrá a cargo de Jesús Maraña, director editorial de infoLibre y TintaLibre, tras lo cual se celebrará una mesa redonda dedicada a analizar las dimensiones culturales, técnicas y creativas de este material.

Bajo el título El plástico: materia cotidiana, innovación y expresión, el diálogo estará moderado por Ramón Reboiras, jefe de redacción de Tinta Libre, y reunirá a cuatro de los autores que participan en el monográfico: Paloma Leyra, experta en sostenibilidad y economía circular; el escritor y ensayista José Ángel Mañas; la fotógrafa editorial y publicitaria Leila Méndez; y el periodista Carlos Risco. En la conversación intervendrá también Marta Gesto, directora general de infoLibre.

El objetivo es propiciar un debate plural sobre cómo el plástico ha atravesado nuestra memoria colectiva y nuestra experiencia cotidiana. Desde los bolígrafos, las gafas o las chanclas hasta el arte, la arquitectura y el diseño, cada participante aportará una mirada personal y crítica sobre un material que simboliza tanto el progreso técnico como los dilemas medioambientales de nuestro tiempo.

Tras el intercambio de ideas y unas conclusiones finales a cargo de Jesús Maraña, el encuentro continuará con una conversación informal entre ponentes y asistentes para profundizar en los temas planteados.

El acto cuenta con un aforo limitado a 50 personas, entre ellas suscriptores de TintaLibre, y podrá seguirse también a través de las redes sociales de EsPlásticos (@esplasticos).