El Movimiento 5 Estrellas pasa de pactar con Salvini a unirse a La Izquierda en el Parlamento Europeo

De formar un gobierno de coalición con la ultraderechista Liga [Norte] a estar dentro de las filas de La Izquierda en el Parlamento Europeo; de compartir banco en el Consejo de Ministros italiano con Matteo Salvini a sentarse en la bancada con los eurodiputados insumisos franceses o los de Podemos. El giro ideológico iniciado por el Movimiento 5 Stelle desde que fracasó su experimento en el poder les ha llevado, al menos al grupo parlamentario de The Left, el más a la izquierda en la Eurocámara.

Los ocho eurodiputados 'stellistas' son ya parlamentarios de La Izquierda, una integración permanente basada, aseguran las dos partes, en valores comunes con el objetivo de que sea duradera para esta legislatura europea, que terminará en 2029, y en las siguientes. El Movimiento 5 Estrellas concluye también su giro ideológico en la Eurocámara, donde permanecieron todos estos años en el grupo de los No-Inscritos y pese a los coqueteos con los liberales la pasada legislatura o, más recientemente, con Los Verdes.

Tanto el grupo parlamentario The Left como el Movimiento 5 Estrellas se dieron un plazo de seis meses de reflexión después de la constitución de la Eurocámara tras las elecciones europeas de junio, un análisis sobre las posiciones de trabajo de cada parte para testear cómo iban evolucionando las orientaciones de voto y las posturas en el inicio de la actividad de los comités parlamentarios y los debates en el Pleno. Seis meses en los que corroboraron con hechos la afinidad ideológica inicial que habían encontrado.

“Hemos sido socios en nuestra lucha a favor de los trabajadores y contra la extrema derecha”, confirma Martin Schirdewan, co-presidente de The Left en la Eurocámara. El político alemán explica que en estos seis meses “han sido fuertes aliados para una Europa que rechaza la austeridad, promueve una fuerte acción climática y crea condiciones justas para la gente trabajadora”.

Lejos quedan las veleidades euroescépticas del movimiento formado por el cómico Beppe Grillo, que ya abandonaron propuestas como abandonar el euro cuando compartieron gobierno en Italia con la Lega de Matteo Salvini. Ahora, en el Parlamento Europeo priorizan las políticas progresistas y de clase y un discurso en favor de medidas medioambientalistas, mientras en su contexto nacional rivalizan con el Partido Democrático, que les superó en junio, como alternativa ante la extrema derecha.

El bureau de The Left, el órgano donde están representados los diferentes partidos nacionales que lo integran, decidió por unanimidad la integración del 5 Stelle en su seno. Dentro de las filas izquierdistas no todos las tenían consigo a la hora de dar el paso, pero las asperezas se fueron limando en estos últimos meses fruto del trabajo conjunto. La Alleanza Verdi e Sinistra era hasta ahora la única formación italiana dentro del grupo, con dos eurodiputados, y por lo tanto rivales políticos de los stellistas en la lucha electoral. Con la incorporación del 5 Stelle ven disminuida la importancia de su voz en los asuntos relacionados con Italia.

La otra co-presidenta de The Left, y voz de gran peso político, Manon Aubry, jefa de filas de La France Insoumise, ha reconocido esta situación tras aceptar la entrada de los antiguos 'grillistas'. “Junto a nuestro aliados en la Sinistra Italiana y el Movimiento 5 Stelle, reconstruiremos los fundamentos de una izquierda que ofrece una alternativa real futura ante el crecimiento en Europa de la extrema derecha”.

El contexto político del continente con una extrema derecha al alza, ya hay tres grandes grupos parlamentarios ultras en la Eurocámara y uno de ellos es el tercero, mientras la izquierda vive sus peor situación electoral en más de una década, junto a la realidad geopolítica mundial han empujado también a favor de esta integración. Lo reconoce el propio líder del 5 Stelle en la institución. Según Pasquale Tridico, “Europa se encuentra en una encrucijada fundamental: debe defender a sus ciudadanos o afrontar una potencial desintegración. Necesitamos paz para combatir a la ideología de guerra”.

La Izquierda gana algo de músculo en la Eurocámara

La incorporación de los ocho eurodiputados del 5 Stelle permite a The Left ganar peso en el Pleno de la Eurocámara y también en los Comités. Aunque finalmente no superan a Los Verdes en la sexta posición de los grupos, se acercan a ellos y ganan distancia ante un eventual aumento de escaños del grupo La Europa de las Naciones Soberanas, liderados por los ultras alemanes de la AfD y que desde hace meses buscan captar a un buen número de eurodiputados no adscritos.

Los eurodiputados stellistas ya están plenamente incorporados en el organigrama de las filas izquierdistas, donde éstas han obtenido a cambio la vicepresidencia del Subcomité de Asuntos Fiscales y más representantes en los importantes comités de Asuntos Exteriores, de Asuntos Económicos y Monetarios o en el de Política Regional. Esto implica más voz y voto en cuestiones relacionadas con los fondos estructurales, la legislación económica, el escrutinio al BCE o las resoluciones sobre Israel y Palestina, el Magreb, Sudamérica o Rusia y Ucrania.

En paralelo, The Left mejora su presencia en Italia, donde hasta ahora sólo contaban con dos eurodiputados de La Sinistra. Italia se convierte ahora en el país con más representantes dentro del grupo, por encima de los nueve insumisos franceses o los cuatro que tienen, respectivamente, tanto la alemana Die Linke o los griegos de Syriza. Pese al giro geográfico meridional en el grupo parlamentario no se esperan cambios de liderazgo.

Hace dos legislaturas Die Linke, Syriza y Podemos, que ahora sólo tiene como representantes a Irene Montero y a Isa Serra, eran una mayor fuente de eurodiputados. Los alemanes eran el doble, los griegos sumaban seis y Podemos aportaba cinco, en paralelo con una mayor fortaleza de grupos nórdicos, portugueses o de Europa del Este, lo que permitía a las filas izquierdistas rondar los 70 escaños y disputar a los ecologistas, también más fuertes, la cuarta posición legislativa. Hoy, La Izquierda y Los Verdes son séptimos y sextos respectivamente en una Cámara derechizada tras las europeas de junio.