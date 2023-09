‘One piece’: la alegría contagiosa de un pirata bueno

One piece se ha convertido en imagen real para las pantallas. La versión del manga, que ha vendido una cifra similar de ejemplares -unos 500 millones- a la de los libros de Harry Potter, contagia su entusiasmo. Se ve con una sonrisa y casi se puede sentir en la cara la brisa salada que anima la expresión de estos aprendices de piratas.

Eiichirō Oda publicó el comienzo de su historieta en 1997, el mismo año que Harry Potter, obra de la autora J.K. Rowling, debutó con el primer volumen de sus aventuras. Hemos visto a la versión corpórea del joven mago crecer en la pantalla encarnado por Daniel Radcliffe desde hace dos décadas.

Vibrante adaptación de un manga legendario

Más tiempo se ha hecho esperar la versión en carne y hueso del manga japonés. Pero ha llegado y lo ha hecho con un presupuesto apabullante de 17 millones de dólares por episodio, que permite que la imaginación de la versión escrita se transforme en una vibrante cinematografía.

En el comienzo de One Piece, el más famoso pirata, anuncia antes de morir ejecutado, que su legendario tesoro, el que da nombre a la serie, queda disponible para quien lo encuentre. Su búsqueda dará comienzo a la era dorada de los piratas.

El triunfo del último mono

Entre los aspirantes, un niño flacucho con su inseparable sombrero de paja, Monkey D. Luffy, se muestra convencido de que será el nuevo rey del temerario oficio. El último mono, el subestimado rival de los ladrones del mar, que no para de crecer gracias a su optimismo, lealtad y un toque de magia.

Se sea o no afín al manga, la serie merece llevar su material a nuevos públicos. Especialmente por su canto al optimismo, a la amistad y al entusiasmo. Una apuesta por la inocencia en un mundo lleno de peligros.

Optimista no quiere decir ingenuo

El personaje de Luffy resulta tan inspirador para la audiencia como lo es para cualquiera que se cruza en su camino en la ficción. Se niega a transigir, su carácter noble se fundamenta en una enorme firmeza. Las cosas se hacen como se tienen que hacer, con respeto, con reconocimiento del talento ajeno, con compasión.

Para forjar este carácter el camino se llena de todo tipo de obstáculos, pero también se nutre de los mejores cómplices. Una tripulación en la que un puñado de solitarios se cruzan para formar una familia inesperada.

Un mundo colorido lleno de peligros

La energía juvenil de Harry Potter o de Stranger things se transforma aquí en un mundo luminoso, veraniego y diurno, lleno de color. Un paisaje de extremos peligros y sabrosas recompensas, siempre extremo y fantástico, al estilo de La princesa prometida si se encontrara con Pipi Calzaslargas.

Los efectos especiales y las luchas están perfectamente ejecutados gracias a unos recursos generosos. Las caracterizaciones, vestuarios y decorados son tan ricos en detalles que obligan a poner constante interés para ser disfrutados plenamente.

De un manga para chicos a una serie para todos

La historia pertenece al tipo shonen, no tanto un género dentro del manga sino el segmento de su público principal, en este caso chicos jóvenes. En su traducción en imagen real se ha abierto demográficamente, del mismo modo que se ha representado más diversidad racial. Steven Maeda y Matthew Owens han sido los responsables de la potente transformación de la historia en imagen real para Netflix.

Owens, de 34 años, aporta experiencia audiovisual al proyecto, pero no destaca en ella. Ha sido su devoción y conocimiento del material original lo que le ha ganado liderar el proyecto.

Maeda tuvo la buena fortuna de estar en el momento adecuado en el lugar adecuado, cuando los dueños de los derechos de la adaptación del comic, Tomorrow Studios, le encargaron escribir un piloto.

Una serie para fans y para nuevas audiencias

Juntos han resuelto el dilema de satisfacer a los millones de fans al tiempo que introducen a nuevas audiencias al sello One piece. Y han conseguido la satisfacción del creador de este universo, Eiichirō Oda.

El mangaka, artista de cómics, se muestra particularmente feliz por la elección del actor protagonista, el mejicano Iñaki Godoy, que encarna a Luffy. El encuentro hecho público entre el creador y el actor está lleno de misterio, porque Oda cubre su rostro, y de emoción, por lo agradecidos que ambos están por la existencia del otro.

Oda afirma que Godoy le hizo sonreír instantáneamente y espera que su energía se haga contagiosa. Godoy se siente identificado con la despreocupación que transmite el personaje y que recuerda haber experimentado en su infancia y ha adaptado su voz para hacerla más juvenil.

“Una bola de energía que escucha”

Consciente de haber entrado en un proyecto de los que cambian la vida radicalmente, ha tratado de vivir intensamente el rodaje y su interpretación y describe en declaraciones a Teen vogue a Luffy como “una bola de energía que escucha”.

Con ello alude a que este entusiasta pirata novato no se limita a buscar emociones atolondradamente, sino que conecta con los demás porque realmente atiende a sus sueños y a los motivos que les bloquean.

Muchas temporadas por delante

A sus veinte años Godoy espera seguir interpretando a Luffy mucho tiempo y ahí puede estar una de sus ventajas frente a otras franquicias juveniles. Los intérpretes de Harry Potter o Stranger things cambian físicamente y terminan por no poder estancarse en la labor de estudiantes de instituto.

Godoy y sus compañeros de reparto, con un poco de suerte, no ya no transformarán mucho sus físicos al ser adultos y les basta tener una edad indeterminada. Esto permitirá que si Netflix cuadra sus cuentas con este título pueda garantizarse muchas temporadas más del One piece. El material original acompaña, porque son muchas las aventuras ya escritas por Oda.

Ampliar el universo ‘One piece’

Para quienes se acercan por primera vez al universo de los caza tesoros y quieran ampliar su conocimiento del mismo, aquí pueden comenzar a leer gratis los doce primeros tomos, puestos a disposición del público por el propio autor.

En ellos se sigue el argumento de la primera temporada y puede disfrutarse comparando el material original con su adaptación, en la que también ha participado Oda.

También pueden verse con subtítulos en castellano los 1081 episodios de anime o serie de dibujos animados ya disponibles en la plataforma especializada Crunchiroll. O hacerse una idea de los parecidos entre la nueva versión y la de anime con una pequeña muestra, como en la pelea entre Zoro y Mihawk.

Como recientemente ha recordado Ted Lasso, se puede ser bueno, alegre e interesante a la vez. No es fácil contar la trayectoria de un personaje así y por eso no abundan, pero One Piece ha logrado dar con la clave y promete muchas horas de noble piratería.