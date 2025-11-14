Transparencia total
Apúntate al sorteo para el monólogo ‘¡Arrepentíos!’ de Esther Gimeno en el Teatro Infanta Isabel de Madrid

Esther Gimeo en su monólogo sermón '¡Arrepentíos!'
Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver el monólogo ‘¡Arrepentíos!’ de Esther Gimeno el próximo viernes 21 de noviembre de 2025 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 20 de noviembre de 2025. El pase será a las 19:30 horas en el Teatro Infanta Isabel, situado en calle Barquillo, 24, 28004 Madrid. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Esther Gimeno nos presenta su monólogo sermón ‘¡Arrepentíos’! en el que nos ofrece la misa como el mejor espectáculo de la historia: canciones, velitas, vestuario, culpa, vino y un monaguillo sorpresa. Nos sermonea en clave cómica y al mismo tiempo desmonta ciertas creencias que tenemos sobre diversos temas. Mezcla humor, desacato irreverente y comedia madura.

Hace una crítica social contra el capitalismo y la misoginia. Hay muchos humoristas sobrevalorados (hombres), que llenan espacios más grandes y ganan mucho dinero. Esther, entre risas, te hace pasar un buen rato entre la diversión y la reflexión sobre temas de actualidad. Se necesitan espectáculos así, incluso desde su sencillez escenográfica. Esta cómica lleva casi 20 años en los escenarios de comedia y ha colaborado en programas como Malas Lenguas (RTVE), Nuevos Cómicos (Comedy Central), Las que faltaban (Movistar), Sábados felices (CaracolTV - Colombia) y Comedyantes (AragonTV).

Para más información sobre su monólogo puedes leer esta entrevista hecha por infoLibre que nos concedió este mismo mes de noviembre.

Si todavía no eres socia o socio de infoLibre, puedes apoyar un periodismo libre, sin miedo e independiente. Además, disfrutarás de ventajas exclusivas, navegar sin publicidad, promociones, descuentos y... ¡mucho más!

Si quieres disfrutar y apoyar iniciativas culturales, ¡participa ya!

*Sujetas a disponibilidad del teatro

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo

