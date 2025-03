Iñaki Gabilondo: "La sociedad empieza a entender el periodismo como defensa propia"

"La sociedad está empezando a entender, como nunca antes, lo importante que es el periodismo en defensa propia", resumió el periodista Iñaki Gabilondo en la conversación con el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, durante el acto de aniversario de este periódico, patrocinado por Telefónica. Vertebrada en torno a la idea de que Periodismo y democracia: hay futuro, este referente periodístico defendió que lo que está cambiando en esta profesión, en este oficio, son "las estructuras que mantenían al periodismo, la industria": "Pero la actividad que permite a los ciudadanos disponer de elementos de juicio, está siendo entendida como nunca".

El hilo del diálogo, hilvanado por Jesús Maraña, se ha deslizado por los retos del periodismo en un contexto de avance de la ultraderecha en todo el mundo. "Las sociedades, en estas circunstancias, tienen que mantener la cabeza despierta para mantener muy despierto el músculo del análisis crítico", afirmó Gabilondo, ya apartado del fragor de la actualidad mediática. Para el periodista lo que está ocurriendo es que se está poniendo "en tela de juicio elementos fundamentales de la civilización y de la convivencia".

Ante este escenario de incertidumbre y retrocesos, el comunicador puso en valor la mirada crítica y multidireccional, también con la clase política. "Las recetas tradicionales de los partidos políticos no valen", porque la situación "desborda las respuestas que la política da". La política institucional, según Gabilondo, "se cree autorizada a vivir como toda la vida ha vivido", y aunque esas recetas "tienen mucha verdad dentro, no son suficientes para resolver los problemas". El resultado, describió, tiene que ver con un descrédito ciudadano al alza: "La gente no ve eficacia en la política. Está resultando ya muy evidente y tendríamos que aprender a mirar las cosas desde esa evidencia".

Los doce años de infoLibre celebran el periodismo comprometido y fiable en unos tiempos inciertos Ver más

El comunicador no ha querido renunciar a la posibilidad de construir horizontes alternativos: "Vemos que un mundo se cae y no vemos que otro mundo está naciendo. Ahora están cayéndose muchos árboles, pero está creciendo mucha hierba". Y en esa tarea de poner los cimientos, entra en juego el pilar del periodismo. "La sociedad está empezando a entender, como nunca antes, lo importante que es el periodismo en defensa propia. Lo que está cambiando son las estructuras que mantenían al periodismo, la industria. Pero la actividad que permite a los ciudadanos disponer de elementos de juicio, está siendo entendida como nunca", defendió Gabilondo.

En ese contexto, se hace más necesario que nunca disponer de "elementos que nos aportan material informativo potable" y depositar en ellos "nuestra confianza", afirmó Gabilondo, aunque también quiso dejar claro que es imperativo confrontar con los pseudomedios, teniendo claro "qué es un medio de comunicación y qué no lo es". "No vamos a llamar medios de comunicación a TikTok o a los canales de Telegram", ha rematado Gabilondo. "Sobre todo si difunden bulos", completó Maraña.

La voz del periodista Iñaki Gabilondo protagonizó la primera parte del acto que continúo con una mesa redonda sobre la necesidad de combatir la desinformación con el director de infoLibre, Daniel Basteiro; su directora general, Marta Gesto; la adjunta a la dirección de elDiario.es, Esther Palomera, y la directora de Público, Virginia Pérez Alonso.