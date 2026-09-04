Te invitamos a ver ‘Twenty Years at the MET in Cinemas’ en Cine Yelmo en 17 ciudades de España

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la proyección ‘Twenty Years at the MET in Cinemas’ el sábado 19 de septiembre de 2026 en Cine Yelmo. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail y ciudad a la que quieras asistir). La fecha tope para participar es el 17 de septiembre de 2026. El pase será a las 19:00 horas en Cine Yelmo de tu ciudad. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Se proyectará en 17 ciudades de España: Álava (Boulevard), Albacete (Imaginalia), Alicante (Puerta de Alicante), Almería (Roquetas), Barcelona (Westfield La Maquinista, Premium Castelldefels), Cádiz (Área Sur), Jaén (Premium Jaén Plaza), Gijón (Ocimax), Las Palmas (Las Arenas), Madrid (Ideal, Planetocio, Tres Aguas, Plaza Norte 2, La Vaguada), Málaga (Plaza Mayor, Rincón de la Victoria, Vialia), Oviedo (Los Prados), Santa Cruz de Tenerife (Meridiano), Tarragona (Parc Central), Valencia (Mercado de Campanar), Vigo (Travesía Vigo), Vizcaya (Premium Artea).

El Metropolitan Opera de Nueva York puso, hace veinte años, en marcha una iniciativa pionera para acercar sus grandes producciones a espectadores de todo el mundo a través de las salas de cine. Se conmemora ahora este aniversario con la proyección de ‘Twenty Years of the MET in Cinemas: An Anniversary Celebration’, un evento especial que servirá además como apertura de la temporada MET Opera 2026/2027.

La soprano Renée Fleming conduce este recorrido construido a partir del amplio archivo audiovisual del MET, que supera las 185 representaciones. La selección recupera algunas de sus actuaciones más destacadas, con artistas como Lise Davidsen, Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez, Elīna Garanča, Jonas Kaufmann, Sondra Radvanovsky, Nadine Sierra o la propia Fleming, entre muchas otras figuras internacionales.

Desde el nacimiento de The Met: Live in HD en 2006, estas retransmisiones han contribuido a ampliar el público de la ópera y a convertir las salas de cine en una nueva ventana para disfrutar de grandes voces y espectaculares montajes escénicos. La propuesta, que combina la experiencia cinematográfica con las producciones del Metropolitan Opera, se ha consolidado durante estos veinte años como una de las principales iniciativas internacionales para acercar la lírica a públicos de distintas generaciones.

Se emitirá a través de +Que Cine, que es la ventana de Cine Yelmo dedicada a concentrar los eventos, planes culturales y todos los contenidos alternativos a la cartelera convencional.

Entradas ya a la venta en la web de Cine Yelmo.

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*Sujetas a la disponibilidad del cine.

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo.