El PSOE aparta a Enma López de la dirección del grupo en Madrid, pero la concejala mantendrá su acta

El PSOE-M ha decidido apartar a su hasta ahora portavoz adjunta en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, de la dirección del grupo municipal socialista. La concejala ha confirmado este jueves la decisión y ha anunciado que mantendrá su acta y continuará trabajando en el consistorio, aunque ha asegurado que no comparte ni comprende la medida.

"Mi voluntad es continuar con mi trabajo como concejala en el Ayuntamiento de Madrid con las tareas que la dirección de mi grupo considere oportunas y adecuadas para mí. Lo haré, como siempre, con la ilusión y dedicación que merecen el cargo, mi partido, sus militantes y las y los madrileños", ha señalado López en un comunicado.

La decisión llega después de que López se enfrentara este verano en las primarias socialistas a la actual portavoz municipal, Reyes Maroto, para encabezar la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones locales previstas para el próximo año. La exministra de Industria terminó imponiéndose con 1.045 votos frente a los 841 obtenidos por López, que superó así el 45% de los apoyos de la militancia.

Según ha explicado la propia concejala, Maroto ha decidido apartarla tanto de la dirección del grupo municipal como de la portavocía adjunta y de la coordinación de los vocales vecinos del PSOE de Madrid en las diferentes juntas de distrito.

"Es una decisión que asumo, como no podría ser de otra manera, pero que no comparto. No forma parte de la manera en la que entiendo las primarias y la democracia interna de los partidos", ha manifestado López.

La candidatura de López había generado tensiones entre ambas dirigentes. Su decisión de concurrir a las primarias cogió por sorpresa a Maroto, que llegó a calificarla de "deslealtad" hacia ella y hacia el proyecto socialista, después de que ambas hubieran formado parte de la misma candidatura a las municipales de 2023 encabezada por la exministra.

Las diferencias también quedaron patentes durante la recta final de la campaña. Mientras Maroto evitó aclarar si incorporaría a López a su equipo en caso de ganar, la entonces portavoz adjunta aseguró que ella sí contaría con la actual líder municipal porque, a su juicio, el PSOE "no puede permitirse el lujo de desperdiciar el talento".

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López ha recordado este jueves que lleva siete años como representante del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y ha defendido que su compromiso con el partido está "íntimamente ligado" al trabajo que desarrolla en el consistorio para traducir el proyecto socialista en "mejoras tangibles" para los madrileños.

"Ese compromiso doble, con mi partido y con mis vecinos, fue el que me llevó a participar en libertad este verano en las primarias del PSOE de Madrid. Y ese compromiso no desaparece por no haberlas ganado, pese haber obtenido más de un 45% de la confianza de la militancia", ha añadido.

Tras anunciar en junio su candidatura a las primarias, López también abandonó la Ejecutiva Federal del PSOE, donde ejercía como secretaria de Estudios y Programas desde diciembre de 2025.