Las protestas por Ceuta dejan cuatro detenidos, policías heridos y ataques a periodistas en Madrid

Las protestas convocadas este miércoles en apoyo a Ceuta sacaron a decenas de miles de personas a las calles de ciudades de toda España, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma. Madrid concentró, sin embargo, los incidentes más graves de la jornada. La concentración celebrada frente al Congreso de los Diputados terminó con cuatro personas detenidas —dos de ellas menores de edad— y cuatro policías nacionales heridos, después de que los enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y los agentes obligaran a la Policía a emplear material antidisturbios. Tres de los agentes sufrieron heridas leves y el cuarto quedó pendiente de valoración, según el balance de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Los arrestos se produjeron por presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Los incidentes comenzaron cuando algunos de los concentrados lanzaron objetos contra los agentes y la Policía respondió para dispersarlos. Tras la intervención, grupos de manifestantes se desplazaron por las calles próximas al Congreso entre consignas racistas.

La protesta había sido convocada bajo el lema 'Ceuta nos une' por ciudadanos ceutíes residentes en Madrid, que habían insistido en desvincular la movilización de partidos y organizaciones políticas. Sin embargo, a la concentración se incorporaron miembros de grupos de extrema derecha como Núcleo Nacional, que cobraron protagonismo durante la tarde. Entre las consignas se escucharon frases como “España es cristiana y no musulmana”, “musulmán el que no bote” o “es invasión, no inmigración”.

Agresiones a periodistas y saludos fascistas

Los incidentes no se limitaron al enfrentamiento final con la Policía. Durante la concentración, varios periodistas fueron increpados y agredidos mientras trataban de informar. Las agresiones a profesionales de La Sexta y TVE obligaron a intervenir a los agentes, mientras que la televisión pública mostró cómo algunos manifestantes dificultaban deliberadamente las conexiones en directo de sus equipos.

Las imágenes difundidas por RTVE muestran a grupos que rodearon a los reporteros, taparon las cámaras con banderas y profirieron insultos. En uno de los episodios, un manifestante se situó a escasos centímetros de un periodista y amagó con darle un cabezazo. También se pudieron observar saludos fascistas con el brazo en alto y grupos entonando el 'Cara al Sol', además de manifestantes con simbología neonazi.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, condenó durante la noche los “actos violentos” registrados al término de las concentraciones y trasladó su apoyo a los policías heridos.

Concentraciones por toda España

La concentración frente al Congreso fue uno de los actos celebrados durante una jornada de movilizaciones que se extendió por buena parte del país. El más multitudinario de Madrid tuvo lugar en la plaza de Cibeles, dentro de la convocatoria impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La Delegación del Gobierno cifró la asistencia en 50.000 personas, mientras que el Ayuntamiento de Madrid elevó la estimación hasta las 150.000.

Las concentraciones también congregaron a decenas de miles de personas fuera de la capital. Alrededor de 25.000 participaron en Valencia, alrededor de 50.000 en Málaga, 40.000 en Sevilla y 25.000 llenaron la plaza del Pilar de Zaragoza, según los balances difundidos tras las movilizaciones. En la propia Ceuta, más de 25.000 personas recorrieron las calles bajo el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'. Barcelona reunió a unas 1.500 personas en la plaza Sant Jaume, según la Guardia Urbana.

En Cibeles, aunque la convocatoria se presentó como una muestra de solidaridad con la ciudad autónoma, la protesta estuvo marcada por las críticas al Gobierno. Se sucedieron las peticiones de dimisión y encarcelamiento del presidente Pedro Sánchez y las pancartas contra la inmigración, mientras los asistentes coreaban lemas como “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”.

Hasta Cibeles acudieron el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Vox, Santiago Abascal; la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Feijóo acusó al Ejecutivo de estar “más cerca de Marruecos que de España”, mientras Abascal volvió a calificar a Sánchez de “traidor” y reclamó que sea juzgado por traición.

Al finalizar el acto, parte de los asistentes continuaron hacia el Congreso. Un grupo de varios cientos de personas avanzó hasta la Cámara Baja y allí es cuando la Policía terminó empleando gases lacrimógenos y pelotas de goma ante los disturbios. Los antidisturbios también tuvieron que separar a algunos participantes procedentes de Cibeles de los asistentes a la movilización antirracista celebrada cerca de allí.

Protestas contra el racismo en Madrid y Barcelona

Miles de personas se manifiestan por todo el país en defensa de Ceuta por la crisis migratoria Ver más

A pocos minutos a pie del Congreso, varios cientos de personas se concentraron en la plaza de Callao bajo el lema 'Paremos los pies al racismo'. La protesta había sido convocada por la Asamblea Internacionalista de Madrid junto a colectivos sociales y organizaciones de la izquierda alternativa como respuesta a lo que consideran una escalada de discursos y agresiones racistas a raíz de la crisis migratoria de Ceuta.

Entre los asistentes estuvieron dirigentes de Podemos e Izquierda Unida, incluida la eurodiputada Irene Montero. Los participantes corearon consignas contra el racismo y en defensa de las personas migrantes, en una movilización que transcurrió paralelamente a las concentraciones de Cibeles y del Congreso.

También en Barcelona coincidieron dos concentraciones de signo contrario en la plaza Sant Jaume, separadas por un dispositivo de los Mossos d'Esquadra. Frente a la convocatoria de apoyo a Ceuta, la plataforma Unitat Contra el Feixisme i el Racisme reunió a manifestantes bajo el lema 'No al racismo. Ni en Ceuta, ni en ninguna parte. Ninguna persona es ilegal'.