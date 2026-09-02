Miles de personas se manifiestan por todo el país en defensa de Ceuta por la crisis migratoria

Miles de personas se manifiestan esta tarde en distintas ciudades y pueblos de España, coincidiendo con el día de Ceuta, en una movilización convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como muestra de apoyo ante la situación que atraviesa desde el pasado 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes.

La manifestación, bajo el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende', ha comenzado en la ciudad autónoma en el Patio de Armas de las Murallas Reales y recorrerá las calles del centro de la ciudad hasta llegar a las puertas del Palacio Autonómico, donde está prevista la lectura de un manifiesto.

Los participantes, entre los que se encuentran vecinos de la ciudad y representantes de distintos colectivos, portan numerosas banderas de Ceuta y de España, que han llenado las calles en una jornada en la que la ciudad reclama respaldo ante la situación derivada de la llegada masiva de migrantes.

La convocatoria, la más multitudinaria de su historia reciente, pretende trasladar un mensaje de unidad y defensa de Ceuta, así como reclamar una respuesta ante las circunstancias que atraviesa.

La movilización se desarrolla en una jornada especialmente significativa para los ceutíes, al coincidir la celebración del Día de Ceuta con una convocatoria de respaldo que se ha extendido a otros puntos del territorio nacional.

Miles de personas piden la dimisión de Sánchez en la concentración de Madrid

Miles de personas —50.000 según la Delegación del Gobierno en Madrid— se han sumado este miércoles a la concentración convocada en la madrileña plaza de Cibeles y han reclamado a gritos la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, se han sumado a esta movilización, en la que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha leído un manifiesto en defensa de la españolidad de Ceuta y de la integridad territorial de España.

"Cuando una frontera está en riesgo, toda España debe estar detrás", ha afirmado Almeida, mientras en la plaza se sucedían los insultos a Sánchez.

Entre una multitud de banderas de España, Almeida ha reclamado una respuesta del Estado y de la UE, ha pedido el retorno "efectivo" de todos aquellos que entraron de manera ilegal en Ceuta y ha defendido una convivencia basada en el respeto, sin odio ni enfrentamiento, ponderando los derechos humanos y también la seguridad y las fronteras.

"Ceuta somos todos", ha clamado el alcalde madrileño antes de concluir con un "Viva Ceuta, viva España".

Dos concentraciones de signo contrario sobre Ceuta coinciden en el centro de Barcelona

Dos concentraciones de signo contrario en respuesta a la crisis migratoria de Ceuta han coincidido este miércoles por la tarde en la plaza Sant Jaume de Barcelona, separadas por un amplio dispositivo policial.

A las siete de la tarde, la plataforma Unitat Contra el Feixisme i el Racisme había convocado una concentración en la plaza Sant Jaume, bajo el lema "No al racismo. Ni en Ceuta, ni en ninguna parte. Ninguna persona es ilegal".

A la concentración se ha sumado Comuns, cuyo diputado en el Congreso y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha criticado la "mala gestión" de los socialistas en la crisis de Ceuta y ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que asuma "responsabilidades".

A las ocho de la tarde, en la misma plaza, se ha iniciado la concentración previamente convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta, a la que han acudido representantes de PP y Vox.

Un nutrido dispositivo policial de los Mossos d'Esquadra ha separado ambas concentraciones en dos lados de la plaza, con varios furgones en el centro de Sant Jaume, mientras que también agentes de la Guardia Urbana de Barcelona se han desplegado para evitar que se produjeran incidentes entre manifestantes.

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha lamentado que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente catalán, Salvador Illa, que se encuentran de viaje a Ucrania, no se hayan "adherido" a esta concentración y ha reprochado la actitud de los manifestantes "autodenominados antifascistas".

Los populares han colocado en medio de la plaza dos sillas vacías con un cartel los nombres de Collboni e Illa, para denunciar su ausencia.

Movilizaciones en las calles de Andalucía para mostrar su apoyo a Ceuta

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Centenares de miles de personas se han sumado en las principales ciudades de Andalucía a la movilización convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), coincidiendo con el Día de Ceuta, para apoyar a la ciudad autónoma.

En la capital andaluza, una de las concentraciones más multitudinarias ha abarrotado el entorno del Ayuntamiento de Sevilla, donde han estado presentes los vicepresidentes de la Junta, Antonio Sanz y Manuel Gavira, además de los consejeros Jorge Paradela, Patricia del Pozo y Fina Martínez.

Desde Jerez, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de esta ciudad gaditana, María José García-Pelayo, ha reivindicado igualmente el "apoyo a Ceuta y a España".