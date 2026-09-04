El Gobierno nos lo pone difícil

FUERA DE COBERTURA
Imagina que eres un votante socialista que ansía tener motivos para seguir votando a sus siglas.
Imagina que estás dispuesto a olvidarte del caso mascarillas;
a tragar con la traición al Sahara y con la vergüenza de los audios de Ábalos con Koldo García.
Imagina que quieres creer al CIS, y creer que hay partido todavía.
¿Cuánto daño te haría que un mes después de la crisis de Ceuta aún no tengamos ni siquiera cifras?
¿Cuánto daño te haría que un ministro y una ministra nos hayan contado versiones distintas?
Quieres apoyar a Ceuta, pero no manifestarte junto con fascistas
porque criticas la actuación del Gobierno, pero no criminalizas a niños y niñas.
Imagina que no te resignas a que no vuelva a gobernar una coalición progresista
¿Cuánto daño te haría que un informe de la policía contradiga la versión oficial que en realidad nadie se creía?
A lo mejor antes incluso de presumir de la economía
pedirías que no calienten más el clavo del que te agarras —y que ya ardía—
porque bastante cuesta mantener la fe para que te lo pongan más difícil todavía.
Llueven crisis, y polémicas, y agresiones a periodistas;
que no nos dejen sin paraguas y nos den algo... ¿Imaginas?
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