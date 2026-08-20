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FUERA DE COBERTURA

No es noticia

  • A veces la noticia es que aún nos sorprenda según qué noticia

A veces la noticia es que aún nos sorprenda según qué noticia:
“Ministro sionista propone asesinar treinta o cuarenta civiles al día en Palestina”
Si habla como genocida, opina como genocida y actúa como genocida…
diría que la noticia sería que no se le trate como a un genocida.

A veces la noticia es que aún nos sorprenda según qué noticia:
Vox rechazando acoger niñas, M.A.R. chapoteando en mentiras,
el PP escorando el discurso,
Figaredo insistiendo con lo de la cacería.

La maldita Ventana de Overton nos está pasando por encima
y lo que antes no era ni imaginable, ahora ya no es ni siquiera noticia.

¿Ayuso recomienda un restaurante en el que se hace apología franquista?
A veces la noticia es que nos sorprenda según qué noticia…
Barça, Madrid y Atleti son favoritos a ganar La Liga,
que gane otro sería como que España trabajara unida:
La noticia.

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