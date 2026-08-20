No es noticia

A veces la noticia es que aún nos sorprenda según qué noticia:

“Ministro sionista propone asesinar treinta o cuarenta civiles al día en Palestina”

Si habla como genocida, opina como genocida y actúa como genocida…

diría que la noticia sería que no se le trate como a un genocida.



A veces la noticia es que aún nos sorprenda según qué noticia:

Vox rechazando acoger niñas, M.A.R. chapoteando en mentiras,

el PP escorando el discurso,

Figaredo insistiendo con lo de la cacería.



La maldita Ventana de Overton nos está pasando por encima

y lo que antes no era ni imaginable, ahora ya no es ni siquiera noticia.



¿Ayuso recomienda un restaurante en el que se hace apología franquista?

A veces la noticia es que nos sorprenda según qué noticia…

Barça, Madrid y Atleti son favoritos a ganar La Liga,

que gane otro sería como que España trabajara unida:

La noticia.