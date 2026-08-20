La Consellería de Política Social de la Xunta desvió 50.000 euros de obras sociales a viajes institucionales

La Consellería de Política Social e Igualdad acaba de comunicar al Parlamento que 50.000 euros que inicialmente preveía destinar este año a “reformas en los centros de servicios sociales para mejorar el bienestar” fueron empleados en mayo para pagar “el incremento de gasto derivado de los viajes institucionales inicialmente no programados”.

El departamento que dirige Fabiola García, que a finales de abril y comienzos de mayo realizó un viaje institucional de cinco días por Argentina y Uruguay, rechaza concretar cuáles fueron los viajes no previstos pagados con ese dinero.

La consellería modificó en mayo sus presupuestos “para financiar el impacto que va a suponer el incremento de gasto de los viajes institucionales inicialmente no programados” y desvió otros 50.000 euros para reformas a pagar “sentencias condenatorias”

La Xunta da cuenta cada mes al Parlamento de las modificaciones que se ve obligada a realizar en sus presupuestos por diversos motivos. En el documento de mayo, Política Social consigna que 100.000 euros que inicialmente estaban previstos para “reformas en los centros de servicios sociales para mejorar el bienestar” fueron recolocados en otras dos partidas presupuestarias distintas: 50.000 fueron para pagar “viajes institucionales inicialmente no programados” y otros 50.000 fueron “para el pago de intereses de demora consecuencia del incremento de sentencias condenatorias en materia de carrera profesional”.

Política Social rechaza concretar qué viajes fueron los pagados y qué obras fueron las implicadas

Ante estas modificaciones, Praza.gal preguntó a Política Social cuáles fueron los viajes, en plural, y cuál es su justificación si inicialmente no estaban programados. Su respuesta no aclara ninguna de las dos cuestiones y se limita a decir que “el crédito para viajes corresponde a los gastos de pernoctación, dietas y desplazamientos de toda la Consellería”, pese a que el documento oficial dice expresamente “viajes institucionales”, que son los que corresponden a altos cargos y no a los otros desplazamientos de funcionariado.

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Política Social rebaja la relevancia de lo ahora comunicado oficialmente al Parlamento señalando que “los presupuestos son una estimación de gasto, por lo que son habituales las modificaciones durante el año”.

Este diario también preguntó qué reformas en centros de servicios sociales eran las previstas, qué se va a hacer ahora con ellas y a qué se debe el “incremento de sentencias condenatorias” reflejado en el documento oficial y a las que van destinados los otros 50.000 euros. La consellería rechazó igualmente responder de manera concreta a esas preguntas y solo dice que “las obras previstas se están realizando con total normalidad, porque el presupuesto de obras también es una estimación”.

Coincidiendo en el tiempo con esta modificación presupuestaria, entre finales de abril y comienzos de mayo la conselleira de Política Social, Fabiola García, realizó un “viaje institucional de cinco días por América Latina”, según divulgó la propia Xunta, en el que visitó Uruguay y Argentina y se reunió con diversos colectivos de emigrantes. Allí anunció que la Xunta extenderá el denominado Carné +65 con descuentos para personas mayores “a los gallegos del exterior para que puedan disfrutar de sus ventajas cuando viajen a Galicia”.