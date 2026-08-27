¿Palabras que rimen con Ceuta? Desasosiego, lentitud, gente que se ve impotente,

Información confusa, versiones contradictorias, soluciones insuficientes…

Paciencia que se agota, caldo de cultivo para que el racismo aumente,

espectáculo televisivo, manifestaciones, historias de huída y muerte.



Política, diplomacia, chantaje, Sáhara, aranceles;

alianzas, represalias, brecha financiera inmensa entre continentes.

Odios atávicos, solidaridad vecinal, el eslogan de “No se vende”,

usar la palabra “inmigrantes” en lugar de niños, hombres y mujeres.



¿Palabras que rimen con Ceuta? Oleoducto, Pactos de Abraham, pesca.

Una autopista llamada Trump, desestabilizar a la Unión Europea.

Gobierno, oposición, elecciones; izquierda, derecha…

Mar, espigón, boyas, ejército, ilusiones, frontera.



Pero las palabras más importantes que pueden rimar con Ceuta

son: personas, Estado y ley. Sin excepciones.

Los ceutís merecen calma, pero los niños también atenciones.

El privilegio de vivir en el primer mundo supone

el incordio de que sueñe con tu vida el vecino pobre.