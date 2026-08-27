Bloquean el acceso de Cruz Roja para repartir alimentos en Ceuta en una nueva protesta

Centenares de ceutíes han bloqueado este jueves durante más de dos horas el acceso de un camión de Cruz Roja a la playa del Trampolín, donde la organización distribuye alimentos a los inmigrantes que permanecen allí desde la entrada masiva del pasado 30 de julio, en una protesta pacífica para reclamar al Gobierno una solución a la situación migratoria.

Los concentrados, muchos de ellos portando banderas de España y de Ceuta, han coreado consignas como "De esta carretera no nos moverán" y han expresado su malestar por la prolongación de una situación que, según han denunciado, está condicionando la vida cotidiana de los vecinos y generando un creciente sentimiento de inseguridad.

La protesta se ha desarrollado sin incidentes y los manifestantes han mantenido su posición pese a la presencia policial. Durante la concentración también se han escuchado críticas contra la Cruz Roja y llamamientos a no adquirir sus cupones, en protesta por la atención que presta a los inmigrantes asentados en distintos puntos de la ciudad.

Los participantes han defendido que su movilización pretende reivindicar el derecho de los ceutíes a recuperar la normalidad y han cuestionado que, casi un mes después de la entrada masiva, continúen sin concretarse soluciones que permitan descongestionar la ciudad y dar una respuesta a las personas que permanecen en ella.

"Necesitamos retomar nuestra rutina, que nuestros hijos salgan. Necesitamos nuestra Ceuta como antes", ha manifestado una de las participantes, quien ha asegurado que muchas familias viven con "miedo" y "ansiedad", aunque ha reconocido que no ha sufrido ningún incidente personalmente.

Otra de las concentradas ha reclamado que se atiendan también las necesidades de los vecinos y ha señalado que "aquí hay mucha gente de Ceuta pasando necesidad". Ha defendido además que la ayuda a los inmigrantes no puede hacerse, a su juicio, en detrimento de quienes residen en la ciudad.

Durante la protesta se han escuchado críticas a la permanencia de inmigrantes en la playa del Trampolín y reclamaciones para que sean trasladados fuera de Ceuta conforme a los procedimientos legales establecidos.

Los manifestantes han agradecido la actitud de los agentes desplegados en la zona, a los que han aplaudido por su "comprensión" y por mantener una actitud dialogante. La Policía ha pedido a los concentrados que permitieran el paso del vehículo de Cruz Roja, que finalmente ha podido continuar su recorrido.

La concentración se produce cuando se cumplen 28 días desde la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, una crisis que ha generado una fuerte tensión social en Ceuta y ha provocado reiteradas demandas ciudadanas para que las administraciones adopten medidas que permitan recuperar la normalidad en la ciudad.

Manifestantes queman dos sombrillas de paja en un asentamiento de migrantes

Un grupo de manifestantes ha incendiado dos sombrillas de paja en otro pequeño campamento junto a otra playa adyacente y contigua a la desaladora.

Los manifestantes han accedido a la zona portando una bandera de España de grandes dimensiones, que provocó que los migrantes que se encontraban en la zona corrieran hasta el muro trasero de la desaladora.

De la protesta a la caza del migrante: una marcha en Ceuta acaba en agresiones y ataques xenófobos Ver más

Los manifestantes han avanzado hacia la playa entre gritos de "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "invasores, expulsión" y otras consignas contra la permanencia de los inmigrantes en la ciudad y contra la gestión del Gobierno central de la crisis.

En un momento de la protesta, algunos participantes han prendido fuego a dos sombrillas de paja instaladas en la playa, lo que ha generado una importante columna de humo y momentos de desconcierto en la zona.

Tras varios minutos de tensión, los concentrados permanecían todavía en el entorno de la playa, aunque los ánimos se habían calmado parcialmente y la situación había recuperado cierta estabilidad.