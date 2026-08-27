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GUERRA BOSNIA

Muere Ratko Mladic, condenado por el genocidio de Srebrenica en Bosnia

  • Los medios de Serbia y Bosnia-Herzegovina informan que murió después de una larga y difícil enfermedad, citando fuentes de su familia
El exlider militar serbobosnio Ratko Mladic.
El exlider militar serbobosnio Ratko Mladic. EFE

El excomandante serbobosnio Ratko Mladic, condenado a cadena perpetua por su responsabilidad en crímenes de guerra en Bosnia, como el genocidio de Srebrenica y el asedio de Sarajevo, murió este jueves a los 83 años de edad, informó la secretaria de Estado del ministerio de derechos humanos y minoritarios de Serbia, Lidija pavicevic, a la agencia serbobosnia Srna.

El tribunal de La Haya confirma la cadena perpetua contra Ratko Mladic, el 'carnicero de Srebrenica'

El tribunal de La Haya confirma la cadena perpetua contra Ratko Mladic, el 'carnicero de Srebrenica'

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Los medios de Serbia y la República Srpska de Bosnia-Herzegovina informan que Mladic murió después de una larga y difícil enfermedad, citando fuentes de su familia.

Conocido como el "carnicero de los Balcanes", fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Internacional de La Haya (TPIY) tras ser hallado culpable de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, incluyendo la matanza de 8.000 personas en Srebrenica y el asedio de Sarajevo.

Habrá ampliación.

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