Muere Ratko Mladic, condenado por el genocidio de Srebrenica en Bosnia

El excomandante serbobosnio Ratko Mladic, condenado a cadena perpetua por su responsabilidad en crímenes de guerra en Bosnia, como el genocidio de Srebrenica y el asedio de Sarajevo, murió este jueves a los 83 años de edad, informó la secretaria de Estado del ministerio de derechos humanos y minoritarios de Serbia, Lidija pavicevic, a la agencia serbobosnia Srna.

El tribunal de La Haya confirma la cadena perpetua contra Ratko Mladic, el 'carnicero de Srebrenica' Ver más

Los medios de Serbia y la República Srpska de Bosnia-Herzegovina informan que Mladic murió después de una larga y difícil enfermedad, citando fuentes de su familia.

Conocido como el "carnicero de los Balcanes", fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Internacional de La Haya (TPIY) tras ser hallado culpable de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, incluyendo la matanza de 8.000 personas en Srebrenica y el asedio de Sarajevo.

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