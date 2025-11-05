Brotes, incógnitas y justicia

Tengo derecho a que me broten incógnitas racionales cuando pienso en la injusticia, y tengo derecho a expresarlo con respeto y educación. Sobre la gestión del sistema de reintegro de los gastos del Partido Socialista Obrero Español. España es una democracia libre y la ciudadanía tiene derechos universales. Soy socialista español y emito mi opinión después de leer el auto y me deja perplejo. Una cosa es ver, intuir, creer por mera suposición, y otra muy distinta que pueda haber probabilidad sin pruebas, que dice el auto remitido a la Audiencia Nacional, la misma que confirmó los robos del PP a título lucrativo durante más de 20 de años, con J.M. Aznar y M. Rajoy al frente.

Sorprendente su señoría: magistrado Leopoldo Puente, instructor del T.S. Como ciudadano español, uno más que pagamos su buena nómina. Permítame expresar mis dudas sobre las incógnitas que me produce su auto político, con el máximo respeto, señorí, personal, institucional y profesional. Deseo hacerle unas observaciones/críticas constructivas a su auto cargado de política, dada la rapidez en la publicación del mismo. Si miramos la hora, igual lo escribió la misma noche de aquel día que Pedro Sánchez, con sus gafas de la verdad y la legalidad del PSOE en las manos, derrotó al PP-Vox, –él solo– desarmando a toda la banda que no dejó de insultarle y gritarle con la anuencia subjetiva del presidente de la comisión senatorial, del converso Senado, constituido en el tribunal del santo oficio de la inquisición pepera, y parece este es el auto de fe para contrarrestar las mentiras, manipulaciones y bulos de Vox-PP.

Qué rapidez en llegar su proclamado auto, al día siguiente de la derrota del PP en el Senado

La primera incógnita que brota de mi razonamiento es el tufillo al leer el auto-proclama, parece más bien el argumentario para un partido político facineroso, en sus horas bajas –como usted sabe e igual sabe toda España–.

Segunda incógnita que brota de la razón, qué rapidez en llegar su proclamado auto, al día siguiente de la derrota del PP en el Senado, cortijo de Feijóo y Tellado, con la complicidad de los ultras y UPN. Han instalado esa pequeña dictadura de PP-Vox ensuciando la democracia española con sus berrinches porque son inútiles políticos de derechas y ultras no saben trabajar y menos gestionar. Tercera incógnita que brota, no espero justicia por igual y sí desigual, del actual Poder Judicial, a las pruebas me remito. “Justicia”. Está en sus manos hacer justicia por igual y, como servidor público, está obligado es su deber hacerla, practicarla, siendo objetivo que debe serlo e independiente que debe ser.

Le ruego que denuncie las presiones que estará recibiendo, me acaba de brotar esta incógnita de la puerta de atrás, dijo un famoso senador que controlaba y que estaba siempre abierta para el Partido Popular.

Y sobre los sobresueldos de Feijóo y Abascal, entiendo que pagarán el IRPF correspondiente, lo declararán y lo contabilizarán y de dónde viene ese dinero imagino que lo habrán investigando desde las salas correspondientes del Tribunal de Cuentas, el Supremo o la Audiencia Nacional.

Son reintegros para el pago de facturas, después del gasto realizado como hacen en el Senado sus señorías, el mundo empresarial, los jefes de la Iglesia católica. No entiendo las dudas, o la banca es cómplice, dirán algunos de las derechas y ultras. El dinero viene del banco, ingresado por el pago de cuotas, subvenciones públicas y préstamos bancarios, ingresado en las cuentas corrientes de forma legal, y se saca el dinero como saben para pagar las facturas, ese dinero que antes se ha ingresado en las cuentas corrientes de forma legal, no como hizo el PP con las cajas B, hubo más de una, durante más de 20 años, con la Gürtel y otras tramas delictivas del PP para financiarse y sacar beneficio con donaciones de las empresas amigas del Partido Popular a cambio contratos de obra pública, tal y como se reformó la sede del PP de la calle Génova, de forma ilegal.

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.