Ceuta no es el Bernabéu

Todos sabemos que en Ceuta se ha abierto una batalla más contra Pedro Sánchez, el objetivo a batir de la derecha española desde que se instaló por votos. Sin analizar nunca qué hará la derecha cuando se le derrote, los líderes del PP nunca hablan de hechos concretos, de por qué ha de salir y se le acusa de ser el personaje más corrupto de la historia, y lo hace el partido que todos conocemos y que hasta ha dado una posición a un tal Aldama, que nadie creerá en su santidad.

Pues bien, ahora el ring se ha establecido en Ceuta, apoyados por un Trump deseoso y ansioso de entrar en Europa con un formato que le avale como salvador de los problemas de los demás para arreglar el suyo, que no es menor. Porque la deuda de EEUU está en valores insoportables que parece que tenemos que soportar entre el resto del mundo.

Ahora estamos en un campo de pelea, que no es precisamente el Bernabéu, donde se presenta una lucha muy peligrosa para toda Europa y obviamente para Sánchez

Todos sabemos también que Sánchez ha optado por una posición justa para mí que es el enfrentamiento a un personaje pederasta que se corona cada día como el rey emperador mundial líder entre líderes. Es el payaso que necesitaba Netanyahu para su gran obra de eliminación de todo vestigio palestino aprovechando la franja vacía para hacer un resort para los ricos del mundo. Con ello estoy cada día más de acuerdo en esa posición del presidente.

Pero ahora estamos en un campo de pelea, que no es precisamente el Bernabéu, donde se presenta una lucha muy peligrosa para toda Europa y obviamente para Sánchez. Tiene para esa lucha en contra a la derecha patriótica española, que peleará al lado de Trump para dañar esa patria que tanto “aman” . Porque en el fondo Ceuta es solo un motivo disimulado en otra batalla.

Perdón por si me equivoco en la definición del problema, pero es que el fondo está clarísimo, aunque las formas las vistan de seda. Así que, Pedro Sánchez, aguanta hasta que puedas porque alguna vez tienen que ganar los buenos.

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Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.