El juez rechaza la nulidad de la causa de Plus Ultra planteada por Zapatero

El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha rechazado el incidente de nulidad planteado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al entender que no fueron vulnerados sus derechos.

El juez, en un auto que no admite recurso, zanja de este modo la pretensión del expresidente del Ejecutivo de anular la investigación que sigue contra él por liderar presuntamente una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra.

Calama, que en principio había inadmitido el escrito por haber sido presentado fuera de plazo, rectificó posteriormente y aceptó estudiar algunas de las alegaciones, pero, de acuerdo con el criterio del fiscal, ha decidido rechazarlas.

El magistrado rechaza los argumentos dados por la defensa de Zapatero para defender una nulidad y niega, por ejemplo, que el análisis policial de las conversaciones de un abogado, que desencadenó esta investigación, fuera una injerencia no autorizada en el secreto de las comunicaciones y a la intimidad del letrado investigado.

La defensa del expresidente del Gobierno consideraba que esta prueba debía ser anulada y dar lugar así a una cadena de nulidades que afectara al conjunto de la causa, pero el magistrado lo niega, al señalar que la Policía analizó datos "previamente obtenidos con la autorización de un tribunal francés y la cooperación de un tribunal español".

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También rechaza el magistrado que la Fiscalía hiciese una investigación paralela, al margen del juez instructor, o que se solapase, y avala la forma en la que se inició este procedimiento a través de una pieza separada que según el juez sí tiene conexión con la principal y cuya apertura "no exige que los hechos provengan exclusivamente de la causa matriz".

"La actuación procesal seguida se ajustó a la lógica jurídica y no afectó al derecho fundamental invocado", señala además el magistrado para defender que no se vulneró el derecho al juez predeterminado por la ley, pues Zapatero cuestionaba que la denuncia de la Fiscalía no se hubiera sometido a reparto.

El juez pone así fin al incidente de nulidad presentado por Zapatero y sigue adelante con la investigación de Plus Ultra, en la que el expresidente está investigado por liderar, presuntamente, una red de influencias en favor de la aerolínea y de otras empresas.