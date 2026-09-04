"Ceuta os da igual, queréis odiar al inmigrante, como siempre", las redes denuncian el racismo

La crisis migratoria de Ceuta sigue en el centro de la noticia. Esta semana empezaba movidita con la entrevista de Pedro Sánchez en la SER, continuó con la aparición de un informe policial que apuntaba a Marruecos como instigador, las manifestaciones por Ceuta y la comparecencia voluntaria de Sánchez en el Congreso. Las redes se han hecho eco de todos y cada uno de estos momentos, en algunas ocasiones, con su habitual toque ácido; en otras, para poner un poco en perspectiva el asunto. "Si has salido a la calle por Ceuta pero no por la educación pública, la sanidad, la regularización de los alquileres, la dana, la masificación turística, el 8M, las pensiones o la emergencia climática, déjame decirte una cosa: No eres patriota, eres racista", apunta @kansaita_; "Mañana les preocupará Ceuta tanto como hoy les preocupa Torre Pacheco", opina @edugalan; "Manifestaciones por las víctimas de la dana, cánticos de Pedro Sánchez H-D-P. Manifestaciones por la entrada masiva a Ceuta, cánticos de Pedro Sánchez H-D-P. Celebrando ser campeones del mundo, cánticos de Pedro Sánchez H-D-P. No sé, pero yo veo ahí un patrón, uno, grande y libre", opina @arezno.bsky.social.

"Pa lo que me queda en el convento, me chaopescao dentro", el ático de Ayuso en los memes de la semana Ver más

Uno de los momentos más aplaudidos en redes fue la respuesta de Aina Vidal a Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. La diputada sacó los colores al líder del PP: "Le preguntaba usted al presidente del Gobierno si llevaría a sus hijas al barrio de El Príncipe (...), pero le voy a hacer una pregunta: ¿Usted llevaría a su madre a la residencia pública de Madrid de Santa Sofía? A ver si va a ser que no son los migrantes sino la señora Ayuso quien trae la sarna, las ratas y las cucarachas a este país. ¡Un poco de decencia!". "La hostia ha sido épica", valora @bulldog75.bsky.social; "Me duelen las manos de aplaudir", escribe @isufbenyusuf.

Pero más allá de lo que se dijo en la tribuna, el Congreso ha dejado otro protagonista involuntario. La imagen de Jaime de los Santos, diputado del PP, dormido en su escaño, se ha hecho viral y ha dado rienda suelta a la mofa en redes: "Defendiendo Ceuta", escribe @DonMitxel_I junto a la imagen del político echando una cabezadita en horario laboral; "Sus soñarías del Partido Popular", ironiza @SarahPerezSanta.

Impedir que la población acceda a información veraz y atacar a los periodistas e informadores con ideologías opuestas es de primero de fascismo. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 4 de septiembre de 2026 a las 12:53

Manifestaciones por las víctimas de la DANA, cánticos de Pedro Sánchez H-D-P Manifestaciones por la entrada masiva a Ceuta, cánticos de Pedro Sánchez H-D-P Celebrando ser campeones del mundo, cánticos de Pedro Sánchez H-D-P. No sé pero yo veo ahí un patrón, uno, grande y libre. — 𝔸𝕣𝕖𝕫𝕟𝕠 (@arezno.bsky.social) 4 de septiembre de 2026 a las 9:27

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