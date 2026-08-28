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TUITÓMETRO

"Pa lo que me queda en el convento, me chaopescao dentro", el ático de Ayuso en los memes de la semana

Las redes se ríen de Ayuso y su "Chao pescao".
Las redes se ríen de Ayuso y su "Chao pescao". IL

La última semana de agosto ha empezado calentita para el PP. Por un lado, el intento de Ayuso de zanjar la polémica del ático de Chamberí le salió rana. Durante una rueda de prensa contestó a los periodistas con un "Está en venta, chao pescao" cuando fue preguntada por el tema. Su frase ha provocado un aluvión de críticas y se ha acabado convirtiendo en carne de mofas en redes. “Y lo de los 7.291 chaos pescaos", apunta @DonMitxel_I recordando la tragedia de las residencias en la Comunidad de Madrid; "‘Chao pescao’, dijo la merluza", se ríe @hannibal.bsky.social; “Acabar de farmear el aura con un "¡Chao, pescao!" es muy de Madriz”, se cachondea @bobestropajo.bsky.social.

"En todo momento he cumplido con el código ático. Ético", Ayuso en los memes de la semana

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Además, este asunto ha puesto en alerta a los que creen que no hay buen rollo entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y Núñez Feijóo "A ver, Alberto, ¿te estás marcando un Casado?", pregunta irónica @Idiazaquso.

- ¡Manu! - Chao - ¡Pescao! - ¡Eh! - Yo que sé ya

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— @Concoscorrones (@heydy.bsky.social) 24 de agosto de 2026 a las 18:45

"Chao pescao", dijo la merluza.

— Hannibal Lecter 🦋 (@hannibal.bsky.social) 24 de agosto de 2026 a las 13:10

Acabar de farmear el aura con un "¡Chao, pescao!" es muy de Madriz.

— Bob Estropajo 🇵🇸 (@bobestropajo.bsky.social) 24 de agosto de 2026 a las 12:20

Ayuso dijo que no sabía lo del ático. Feijóo ha dicho que sí, aunque habla de un local. Es imposible que Feijóo lo supiera y Ayuso no. En el PP están afilando los puñales.

— Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 24 de agosto de 2026 a las 7:31

www.elconstitucional.es/es/investiga... Que Carita de Casado se le está poniendo a Feijóo

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— Prendente (@prendente.bsky.social) 25 de agosto de 2026 a las 15:24

3, 2, 1...

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— Ósqar (@elosqar.bsky.social) 24 de agosto de 2026 a las 10:40

-Esos 7291 viejos se iban a morir igual. Chao pescao.

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— Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 24 de agosto de 2026 a las 13:52

Imagina decirle a tu jefe, en una empresa normal, 'chao pejcao' cuando te pide explicaciones sobre tu trabajo porque sospecha que has hecho algo mal. El que se va a la putísima calle eres tú. Pero de una.

— Don Javier de Murcia 🍋 (@eljavimurcia.bsky.social) 24 de agosto de 2026 a las 12:45

Siguiendo la estela de los populares, los ceutíes no recibieron a Aznar como él esperaba durante su visita a la ciudad autónoma. Fue criticado en la calle, y un hombre lo increpó al grito de “asesino”, reprochándole su papel en la guerra de Irak. "Hay que reconocer que Aznar de invasiones entiende", ironiza @Karistofsky; "El que pueda odiar que odie", postea @heydy.bsky.social junto a una foto del expresidente; "Aznar va a Ceuta a buscar las armas de destrucción masiva", apunta @wilma78.bsky.social.

Aznar ha llegado con Botella y retraso. No preocuparse, lo de Ceuta lo arregla en un plis.

— Wilma (@wilma78.bsky.social) 27 de agosto de 2026 a las 13:47

"El que pueda odiar que odie"

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— @Concoscorrones (@heydy.bsky.social) 26 de agosto de 2026 a las 21:00

Aznar va a Ceuta a buscar las armas de destrucción masiva.

— Wilma (@wilma78.bsky.social) 26 de agosto de 2026 a las 13:05

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.  

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